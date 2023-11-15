الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

دعوة رسمية في إسرائيل لعزل نتنياهو واختيار رئيس وزراء جديد

يائير لابيد، فيتو
يائير لابيد، فيتو

طوفان الأقصى، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم، بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من منصبه واختيار رئيس حكومة آخر من الليكود.

دعوة لعزل نتنياهو من منصبه

وأشار “لابيد” إلى أن الجمهور الإسرائيلي لا يثق في نتنياهو لذلك هناك ضرورة لعزله من منصبه كرئيس وزراء حكومة إسرائيل.

وطالب يائير لابيد، بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بمشاركة الأحزاب "الحريدية" الموجودة في الكنيست الحالي، وأن يكون رئيس الوزراء من حزب "الليكود" الحاكم، الذي يقوده نتنياهو.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن يائير لابيد قوله، إنه ليس من الصحيح الذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية، في الوقت الراهن، مشيرا إلى ضرورة ذهاب رئيس الوزراء نتنياهو، إلى منزله، وتعيين رئيس وزراء جديد لإسرائيل.

حرب غزة تنهي مستقبل نتنياهو 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه" بحسب زعمه، وذلك بعد اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

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وأضاف نتنياهو، الذي تحدث خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية جنوب البلاد: "سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن"، مؤكدًا أنهما “مهمتان رئيسيتان في الحرب”، بحسب تعبيره.

أسلحة عناصر المقاومة الفلسطينية


وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مسئول في جيش الاحتلال: إن القوات عثرت على أسلحة و"بنية تحتية خاصة بعناصر المقاومة" خلال مداهمة في منطقة واحدة محددة داخل مستشفى الشفاء.

وأضاف المسئول، في تصريحات للصحفيين، أنه لم يحدث أي قتال داخل مجمع المستشفى بعد أن وصل الجنود خلال الليل، كما لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المرضى الذين قال إنهم موجودون في قسم آخر من المجمع.

في مقابل ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس: إن "جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على العديد من المرضى والجرحى والنازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي".

واتهم المكتب الجيش الإسرائيلي، "بإجبار المتواجدين في المستشفى على خلع ملابسهم ووجهوا لهم الإهانة والشتائم، وطلبوا من الطواقم الطبية النزول من أماكن عملهم في المباني الطبية من أجل إجراء التحقيق معهم تحت تهديد القتل بالسلاح".

 

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