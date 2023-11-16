بايدن يحذر من التنافس بين الصين وأمريكا

صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اجتماع مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، الأربعاء، أنه يتعين على الدول التأكد من أن التنافس لا يؤدي إلى صراع.



و قال بايدن خلال الاجتماع: "نحن بحاجة للتأكد من أن المنافسة لا تؤدي إلى صراع، وأننا ننظم المنافسة بشكل مسؤول".



وأكد الرئيس الأمريكي أنه كان من دواعي سروره أن يستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية، وأشار إلى أنه لا يتفق دائمًا مع، شي جين بينج، لكن تواصلهما "كان مفتوحًا وصادقًا".

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وأضاف بايدن: "كما هي الحال دائمًا، لا يوجد بديل للتواصل وجها لوجه".

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى منطقة فيلولي بالقرب من سان فرانسيسكو الأمريكية، لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.



في وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن "الإدارة الأمريكية تأمل في إجراء حوار مثمر بين بايدن، وشي جين بينج، والذي سيصبح قوة دافعة لمزيد من التفاعل النشط في المستقبل".



والثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، أن لقاء الرئيسين الصيني ‏والأمريكي، شي جين بينج، وجو بايدن، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، سيكون "ذا أهمية كبيرة".‏



وغادر الرئيس الصيني، شي جين بينج بكين، الثلاثاء، لحضور اجتماع القمة الصينية - الأمريكية، والاجتماع الـ30 للقادة الاقتصاديين للـ"أبيك" في الولايات المتحدة.



وعقد اللقاء السابق بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينج، في نوفمبر 2022، على هامش قمة مجموعة "العشرين" في جزيرة بالي الإندونيسية. وكان هذا اللقاء هو أول اجتماع شخصي للزعيمين منذ أن أصبح بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وقال الزعيمان حينها إن "الاجتماع كان بناءً وصريحا، واتفقا على الحفاظ على التواصل".