تأجيل موسم تصدير البرتقال يثير الجدل.. المؤيدون: الثمار لم تنضج حتى الآن.. المعارضون: يؤثر على السوق المصري في الخارج

سادت حالة من الجدل قرار لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بتأجيل بدء موسم تصدير البرتقال إلى يوم 15 ديسمبر، وجاءت المصدرين بين مؤيد ومعارض للقرار الذي ارجأ موسم التصدير 15 يوما كاملة عن موعده المعتاد في الأول من ديسمبر من كل عام.

تأجيل موسم تصدير البرتقال

وكشف النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القرار تم اتخاذه في آخر اجتماع للجنة الموالح بحضور ممثلي شركات التصدير المعنية، مشيرًا إلى أن القرار تعود أسبابه إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة

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صادرات الموالح

ومن جانبه قال عبد السميع الأتربي، أحد مصدري الموالح، إن القرار يأتي في صالح صادرات البرتقال المصري في الموسم المزمع انطلاقه يوم 15 ديسمبر، مشيرًا إلى أن هناك عدة أسباب وراء اتخاذ هذا القرار وتنفيذه.

تأخر نضج البرتقال

وكشف الأتربي أن ثمار البرتقال خلال الفترة الحالية لم تصل بعد إلى درجة النضج الفسيولوجي اللازمة لتتوافق مع الاشتراطات الفنية الموضوعة من الحجر الزراعي المصري والهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي تتوافق مع المواصفات الفنية للدول المستورد التي ترفض الشحنات المخالفة لمواصفاتها، لافتًا إلى أن ارجاء موسم التصدير لمدة 15 يوما يعطي فرصة لنضج الثمار بشكل جيد ومناسبتها للتصدير.

غزارة الإنتاج

وأكد أن الموسم الجاري هو أحد أكثر المواسم غزارة في إنتاج البرتقال بزيادة 20% عن المواسم السابقة، منوها بأن الحمل الغزير للأشجار من المحصول يحتاج إلى درجات برودة إضافية لم تتحقق بعد بسبب استدامة الأجواء الدافئة إلى الأن، وهو ما يؤثر على نضج وتلوين الثمار بالشكل المناسب, وه ما يتطلب عدم الاستعجال في فتح باب التصدير لتفادي رفض الشحنات وهو ما سيكون له مردود سلبي على موسم البرتقال المصري بالكامل.

معارضو القرار

ومن جانبه اعترض أحمد قورة أحد مصدري الموالح، أن تأجيل فتح موسم تصدير البرتقال المصري يلحق خسائر بالمصدرين اللذين انتظروا هذا الموسم لتعويضهم عن حظر تصدير البصل المستمر إلى شهر يناير المقبل، وأن هناك شركات تمتلك طلبات تصدير في الوقت الحالي لن تستطيع تلبية احتياجات عملائها في الخارج بسبب تأجيل الموسم.

وأشار إلى أن عملية التأجيل قد تحدث ضررا بالبرتقال المصري في الأسواق الخارجية وتفتح الباب أمام دول أخرى منافسة لحجز المساحة التي يشغلها البرتقال المصري في الدول المستوردة، وهو ما حدث أيضا في محصول البصل الذي بعد أن كانت مصر مسيطرة على صادرات البصل لعدد من الوجهات في العالم ومنها المملكة العربية السعودية، فقدنا جزء من الأسواق التي بنيناها منذ سنوات ونشاهد الآن ولأول مرة منذ عقود البصل الايراني يحل محل البصل المصري في المملكة.

وكشفت تقارير أن مصر صدرت بنهاية الموسم الماضي، نحو 458 ألف طن برتقال إلى أوروبا، بنمو يتجاوز 83% مقارنة بصادرات الموسم السابق له التي لم تتجاوز 214 ألف طن، ليستحوذ البرتقال المصري، على 45% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من البرتقال التي سجلت نحو مليون طن خلال الموسم.

ووفق البيانات التاريخية لواردات الاتحاد الأوروبي من البرتقال، أن صادرات البرتقال المصري إلى الدول الاوربية خلال المواسم العشر الأخيرة نمت بنحو 279%، إذ لم تكن تتجاوز في الموسم التصديري 2013 /2014 نحو 121 ألف طن.

