الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع شبكة تجفيف قرية الحجاز (صور)

جانب من التفقد، فيتو
جانب من التفقد، فيتو

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مشروع شبكة تجفيف قرية الحجاز "الكيلو ٢" تزامنا مع بدأ التشغيل التجريبي للمشروع.  

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أبرز الحضور خلال التفقد 

وجاء ذلك بحضور النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، عدد من نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.  

جانب من التفقد، فيتو 

الاستماع لشرح تفصيلي 

واستمع محافظ الإسماعيلية، لشرح تفصيلي للمشروع وما تم إنجازه من أعمال، حيث أوضح مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية أن مشروع إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بقرية الحجاز في مرحلته الأولى يمتد بطول ٨ كيلومتر، للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز، والاستفادة من تلك المياه فى ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد، علي أن تنتهي كافة الأعمال خلال شهرين من الان. 
 

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جانب من التفقد، فيتو 

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية على وجه السرعة؛ للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز.  

وكانت الأعمال قد بدأت بشكل فوري في شهر مايو ٢٠٢٣، والتي بدأت بأعمال الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد؛ ومن ثم بدء إنشاء شبكة التجفيف، واستخدام المياه الجوفية والسطحية الناتجة عن أعمال الشفط والتجفيف في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري. 

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة إنشاء أسوار بمحيط البيارة الرئيسية لشبكة تجفيف قرية الحجاز، ووضع أغطية محكمة عليها بالإضافة للوحة التحكم الكهربائيه حفاظا على أرواح المواطنين، واتباع كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية أثناء تنفيذ كافة الأعمال.

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الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية شبكة التجفيف المياه الجوفيه الكيلو 2 قرية الحجاز

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