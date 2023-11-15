الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية (صور)

إزالة 38 حالة تعد
إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية، فيتو

نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية. 

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نتائج حملات اليوم 

وقد أسفرت الحملات اليوم عن إزالة 38 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 22 قيراطًا، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.  

 

وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

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جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

عدم التهاون في مواجهة التعديات 

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.  

 

التصدي بكل حسم للمتعدين 

واشار إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي. 

 

جانب من الحملات، فيتو 

جدير بالذكر، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.  

جانب من الحملات، فيتو 

واشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. 
 ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  وفي إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.
 

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