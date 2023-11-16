الخميس 16 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

عواطف عبد الرحمن: الفائزة بجائزة طه حسين للفكر ساهمت في إثراء الحركة الفكرية العربية

اتحاد كتاب مصر، فيتو
اتحاد كتاب مصر، فيتو

أعلن اتحاد كتاب مصر اسم الفائزين بجائزة طه حسين للفكر للشخصية غير المصرية وهو بيتر جران، وجائزة أيقونة الفكر والنضال والإبداع الثقافي والإنساني- طه حسين للكاتبة يمنى طريف الخولي.

 

وقالت الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة إن يمنى الخولي فازت بجائزة أيقونة الفكر والنضال والإبداع الثقافي والإنساني - طه حسين، مضيفة أن الفائزة حصلت على العديد من الجوائز وتمتع بعضوية الكثير من الهيئات العلمية  مثل لجنة التاريخ وأكاديمية البحث العلمي.

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وتابعت عواطف عبد الرحمن أن يمنى الخولي ساهمت في إثراء الحركة الفكرية العربية من خلال كتاباتها تأليفا وترجمة وأبحاثها ودراساتها فضلًا عن عشرات المقالات.

 

يمنى طريف الخولي

وتعتبر يمنى طريف الخولي من مواليد 31 أغسطس 1955 وهي أستاذ فلسفة العلوم ورئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة وأسهمت في نشر الثقافة العلمية وأصول التفكير العلمي والعقلاني بالعشرات من المقالات والبرامج التلفزيونية والمحاضرات العامة.
 

ومثَّلت مصر وشاركت بأبحاثها في العديد من المؤتمرات الدولية في القاهرة والكويت وسوريا ولبنان والأردن وتونس والجزائر والسعودية والمملكة المغربية واليابان وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

اتحاد كتاب مصر

وكان الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر أعلن عن الفائزين بجائزة طه حسين الدولية للفكر. 

وقال عبد الهادي إن هذه الجائزة اقترحها أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع مصر القومي للثقافة "مستقبل الثقافة في مصر رؤى وبدائل" والذي يتضمن ما يزيد على 150‪ شخصية عامة من المفكرين والكتاب والنقاد والشعراء ووزراء سابقين والذي سيعقد بإذن الله في ديسمبر. المقبل من هذا العام.

 

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اتحاد كتاب مصر أكاديمية البحث العلمى الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر مستقبل الثقافة في مصر

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