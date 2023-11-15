برفقة الوزير التركي، نقل 26 مصابا فلسطينيا من معبر رفح للعلاج في أنقرة

أعلنت مصادر بمعبر رفح البري، عن نقل 26 مصابا من قطاع غزة، عبر معبر رفح البري في طريقهم إلى تركيا، برفقة الوزير التركي.



وأعلنت المصادر، أنه سيتم نقل 26 مريضا و13 مرافقا من غزة، عبروا معبر رفح، إلى تركيا" برفقة الوزير التركي من خلال مطار العريش الدولي حيث تعتبر هذه المرة التي يتم فيها نقل مرضى من غزة إلى دولة أخرى للعلاج بعد خروجهم إلى مصر".



علاج مصابي غزة بالمستشفيات المصرية

ووصل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي "فخر الدين قوجة" لمطار العريش الدولي مساء اليوم لتفقد مصابي غزة بمستشفى العريش العام.



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وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي "فخر الدين قوجة"، قد تفقدا اليوم الأربعاء، عددًا من المصابين والجرحى والأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

وتابع "عبد الغفار" أن الوزيرين اطلعا على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

وقال "عبد الغفار": إن الوزيرين اتفقا على إمكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة والذين تم إخلائهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.