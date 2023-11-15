مدرب الأرجنتين عن أحقية ميسي بالكرة الذهبية: لا نقاش حول ذلك

ميسي، عقد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، مؤتمرًا صحفيًّا قبل مباراة فريقه أمام أوروجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مدرب الأرجنتين يكشف مدى جاهزية ميسي لمباراة أوروجواي

وعلّق سكالوني في المؤتمر الصحفي على حالة ليونيل ميسي ومدى جاهزيته للمباراة، والجدل حول أحقيته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه.

وقال سكالوني في مؤتمره الصحفي: “ميسي في حالة جيدة، على الرغم من أنه لم يلعب سوى مباراة واحدة في آخر 25 يومًا، إلا أنه يستعيد لياقته لأنه كان يتدرب”.

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وردا على الجدل بشأن أحقية ميسي في الفوز بالكرة الذهبية قال سكالوني: “لا أفهم حقًا أولئك الذين يناقشون تتويج ميسي بالكرة الذهبية، أتخيل ذلك لأنهم يريدون إثارة نقاش، لا نقاش حول ذلك بعد الآن”.

وتلتقي الأرجنتين مع أوروجواي في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة، قبل أن تواجه البرازيل يوم الأربعاء.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، خطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة بقميص منتخب بلاده في كأس العالم 1994.

وظهر ميسي في جلسة التصوير مرتديا قميص المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 1994.

ميسي، فيتو

ميسي، فيتو

ميسي، فيتو

ميسي، فيتو

ومن ناحيته أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، اليوم السبت، عن قائمة "التانجو" لدخول المعسكر المقرر إقامته خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

وشهدت اختيارات سكالوني تواجد أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، الحائز مؤخرًا على جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة.

قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروجواي

وجاءت قائمة الأرجنتين كاملة، كالآتي:

إيميليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - خوان موسو - والتر بينيتيز - جونزالو مونتيل - بابلو مافيو - مولينا - جيرمان بيزيلا - كريستيان روميرو - لوكاس كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - فرانشيسكو أورتيجا - نيكولاس تاجليافيجو - لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي باول - إيزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لو سيلسو - أليكسيس ماك أليستر - باولو ديبالا - آنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس - لوكاس أوكامبوس.