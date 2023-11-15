مركز ضمان الجودة بجامعة أسيوط ينظم دورة تدريبية لـ25 عضو هيئة تدريس

نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء؛ دورة تدريبية بعنوان: “توصيف مقرر دراسي.. تقرير مقرر دراسي”.

وجاء ذلك ضمن سلسلة الدورات التدريبية المتعاقبة لأعضاء هيئة التدريس؛ تحت رعاية وزارة التعليم العالي، وإشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد.

تدريب أعضاء هيئة التدريس

حاضر خلال الدورة التدريبية: الدكتورة إكرام إبراهيم محمد وكيل كلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأستاذ التمريض النفسي والصحة النفسية بكلية التمريض، وبحضور نحو (٢٥) متدربًا من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين من مختلف كليات، وقطاعات الجامعة، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة، بالمبنى الإداري بالجامعة.

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وأوضح الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة، أن الدورة التدريبية تستهدف؛ إكساب المتدربين المعارف والمعلومات اللازمة، في تصميم المناهج والمقررات التعليمية، وفقًا لآليات الجودة والتطوير المستمر، وذلك من خلال التدريب على الإعداد السليم لتوصيف هذه المناهج بصورة علمية صحيحة، داعيًا إلى التفاعل مع هذه الدورات التدريبية؛ لما فيها من أهمية كبيرة في رفع كفاءة الكادر التدريسي بالجامعة، ومُواكبة التطور الأكاديمي في مختلف التخصصات.

واستعرضت الدكتورة إكرام إبراهيم محمد، خلال محاضرتها؛ عددًا من المحاور المهمة منها: وظائف التوصيف، مكونات التوصيف، تعريف المنهج الدراسي، نموذج خريطة المنهج علي مستوى المقرر، توصيف المقرر الدراسي، مراحل توصيف المقرر الدراسي والتي تتضمن: (تحديد الأهداف العامة ونواتج التعلم لطلاب فرقة ما، اختيار المحتوى العلمي للمقرر طبقًا لمعايير اختيار المحتوى العلمي للمنهج التعليمي، تنظيم المحتوى العلمي للمقرر، اختيار استراتيجيات التعليم والتعلم والأنشطة، تحديد أساليب التقويم وأدواته)، نموذج توصيف المقرر، تقرير المقرر الدراسي.