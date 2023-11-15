الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون لتحليل البيانات وتقليل المخاطر

مصر للطيران توقع
مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون لتحليل البيانات، فيتو

 وقعت الشركة القابضة مصر للطيران بروتوكول تعاون مع شركة GE Aerospace الأمريكية للاستفادة من حلولها البرمجية من خلال تطبيقات Safety Insight وFuel Insight وFlightPulse في عملياتها الجوية لمدة 5 سنوات، ويأتي ذلك في إطار فعاليات مصر للطيران خلال مشاركاتها فى معرض Dubai Airshow.

 مصر للطيران توقع اتفاقية مع شركة GE Aerospace البرمجية
لتحليل البيانات وتقليل المخاطر

 وقع العقد من جانب مصر للطيران المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ومن شركة GE Aerospace السيد أندرو كولمان المدير العام للأعمال البرمجية.

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وبموجب التعاقد تمنح التطبيقات الجديدة مصر للطيران القدرة على استخدام البيانات لزيادة سلامة الرحلات وتقليل المخاطر مع وجود أقل قدر من البيانات غير الدقيقة، ومن خلال هذه الأنظمة بإمكان مصر للطيران تحسين العمليات، بما في ذلك استيعاب البيانات وتصحيح الأخطاء والإبلاغ الإحصائي، كما تعطي هذه الحلول مصر للطيران الرؤية التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة فيما يتعلق باستهلاك الوقود ويدعم خطتها نحو الاستدامة، مع الحد من الإهدار غير الضروري في حرق الوقود.

مصر للطيران 

وخلال التوقيع أعرب أندرو كولمان المدير العام للأعمال البرمجية في  
Aerospace GE  عن سعادته بالشراكة مع مصر للطيران ويعكس طموحاتهم لتشغيل أكثر استدامة وكفاءة."

ومن جانبه أكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر لطيران أن هذه الحلول تمكنا من استغلال بيانات رحلاتنا كما نتطلع إلى استخدامها لإيجاد طرق لتحسين عملياتنا والاستمرار في تقديم تجارب أفضل لعملائنا، وقال إن هناك علاقة استراتيجية تجمعنا بشركة GE  بدأت منذ 40 عامًا مع شراء أول طائرة  من طراز B4 والآن نعزز التعاون مع شركائنا لتمكين مصر للطيران من تقليل استهلاك الوقود وتعزيز الاستدامة.

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