طالب يتخلص من حياته بسبب علاقة عاطفية في القليوبية

أنهى طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق حياته بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث قام بشنق نفسه بحبل ربطه في سقف السلم بين الدور الأول والثاني، وذلك بسبب علاقة عاطفية كانت تربطه بفتاة وتقدم لخطبتها وتم رفضه من قبل أهلها.

وحررت الجهات المختصة محضرا بالواقعة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعى.



وكان الرائد محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، تلقى بلاغا من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بالانتحار، وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي.

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وانتقل علي الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة وتبين من المعاينة والفحص، تواجد شخص معلق من رقبته بحبل فى سقف السلم بين الدور الأول والثانى يدعى" كريم م ع" سن ٢٣ طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة بنها، ومقيم بلتان دائرة المركز.

وبسؤال والدته وتدعى" مديحة ع" 60 سنة ربة منزل ومقيمة نفس العنوان أقرت أن نجلها المتوفى كانت تربطه علاقة عاطفية بإحدى الفتيات، وكان يرغب الزواج منها إلا أن أهلها رفضوا ذلك الزواج، وأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة ذلك، ولا تشتبه في الوفاة جنائيا ولا تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

و تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى كفر شكر بعد إذان النيابه العامة، وجار تحرير المحضر اللإزم والعرض.

تحذير الأزهر

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جودة».

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، إن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح المفتي، أن الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.