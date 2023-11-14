الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

منطقة القليوبية الأزهرية تكرم الفائزين والمتميزين بالمشروع الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم

تكريم حفظة القران
تكريم حفظة القران بالقليوبية، فيتو

نظمت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، أمس الإثنين، احتفالية لتكريم الفائزين والمتميزين بالمشروع الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية التابعة لها، وذلك برعاية وحضور الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والدكتور نصيف الحفناوي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة القليوبية، والشيخ عبد الموجود دسوقي مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، والدكتور محمد فخري مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، ونخبة من قيادات منطقة القليوبية الأزهرية، ومعلميها وطلابها المكرمين. 

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انطلقت فعاليات الاحتفالية بالسلام الجمهوري، وتلاوة لآيات من الذكر الحكيم، تبعها كلمات لكل من الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والشيخ عادل عبد الفتاح، مدير عام منطقة وعظ القليوبية، والدكتور نصيف الحفناوى، عضو مجلس الشيوخ، قدموا فيها التهنئة للطلاب المتفوقين والمتميزين.

 

وأكدوا أن حفظة القرآن هم من أهل الله وخاصته، وأن الله تعالى يرفع من يحفظ القرآن الكريم حتى يبلغ منزلة الملائكة الكرام، وأن حافظ القرآن يكون من أهل الإجلال والتقدير عند الناس، ويفرض احترامه على الناس؛ لما يحمل في قلبه من القرآن، مشددين على الطلاب بضرورة المداومة على حفظ وترتيل القرآن الكريم، حتى يترسخ القرآن في عقولهم وقلوبهم.

 

كما قدم عدد من الطلاب المتميزين، خلال الاحتفالية التي قدمها الشيخ عربي كمال، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، بعض الفقرات الإنشادية والابتهالات الدينية، قبل أن يتم تكريم الطلاب الفائزين والمتميزين، الذين بلغ عددهم ٥٠ من حفظة القرآن، بمنحهم كتاب الله تعالى وشهادة تقدير.

 

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