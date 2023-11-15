وصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي السيد "فخر الدين قوجة" مطار العريش الدولي لتفقد مصابي غزة بمستشفى العريش العام.

وزيرا الصحة المصري والتركي يصلان مطار العريش لتفقد مصابي غزة

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي السيد "فخر الدين قوجة"، تفقد اليوم الأربعاء، عددًا من المصابين والجرحى والأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

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وتابع "عبدالغفار" أن الوزيرين اطلعا على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

وقال "عبدالغفار" إن الوزيرين اتفقا على إمكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة والذين تم إخلائهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.