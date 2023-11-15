الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

منتخب مصر يخوض المران الأخير قبل مواجهة جيبوتي بتصفيات كأس العالم (صور)

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

خاض الفريق الأول لمنتخب مصر لكرة القدم مرانه الأخير على ستاد القاهرة، استعدادا لمواجهة جيبوتي غدا الخميس في الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وظهرت علامات التركيز علي لاعبي المنتخب خلال المران، الذي بدأ بتدريبات بدنية فردية ثم جماعية للاعبي المنتخب، قبل أن يتم عمل تدريبات جماعية بالكرة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مدير فني المنتخب.

 

 

 

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل ١٦ نوفمبر الجاري، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

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القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المبايات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

 

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي 
محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح 
طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي
محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات.

 

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مصر منتخب مصر لكرة القدم التصفيات المؤهلة لكاس العالم جيبوتي مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

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