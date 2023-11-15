رائدات الفن التشكيلي 30 تحت الــ 30 ضمن احتفالية متحف الفن الحديث بالإسكندرية

يفتتح د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضين تشكيليين ضمن احتفالية متحف الفن الحديث بالإسكندرية بمركز محمود سعيد للمتاحف، وذلك يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 في تمام السادسة مساء بقاعتي أجيال (1 - 2) بالمركز.

معرض 30 تحت الـ30

ويعتبر هو المعرض الأول يضم إبداعات ثمان عشرة فنانة من رائدات الفن التشكيلي المصري، والعرض الثاني يأتي تحت عنوان "30 تحت الـ30" وهو نتاج ورشة عمل استمرت لمدة 45 يومًا اشترك بها مجموعة من الفنانات الواعدات كإحدى فعاليات الاحتفالية السنوية التي ينظمها المتحف.

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وصرح د. وليد قانوش.. أن في احتفالية مركز محمود سعيد السنوية للفن الحديث يُقدم هذا العام معرضًا متفردًا لنخبة من ألمع الفنانات الرائدات في الحركة التشكيلية المصرية ليمثل فرصة للمتخصصين ولمحبي الفن التشكيلي للتعرف على تجارب إبداعية سباقة تُعد نماذج من النجاح والتميز للأجيال القادمة.. هذا بجانب عرضٍ موازٍ لنتاج ورش فنية لفنانات تحت الثلاثين في تكامل لدور المركز الهام في دعم الفنانين، ومساعدتهم على تمهيد الطريق وتزويدهم بكل الوسائل اللازمة للاستمرار والوصول إلى مراحل أبعد في مجال الفن التشكيلي.. عرض يجمع ما بين تنوع المكون البصري من حيث الموضوعات والبناء التشكيلي والأساليب وتوظيف العناصر والمفردات واختلاف الخامات والوسائط... حوار بصري يمزج بين الأصالة والمعاصرة في آن واحد.

مركز محمود سعيد للمتاحف ( 6 شارع محمد باشا سعيد – جناكليس- الإسكندرية )

ومؤخرًا افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة (33) من صالون الشباب بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا، بحضور أعضاء لجنة التحكيم برئاسة د. عادل ثروت، وداليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، ومئات الفنانين الشباب ولفيف من الأساتذة والنقاد الذين حرصوا على مطالعة التجارب الواعدة ودعمها.

صالون الشباب بدار الأوبرا المصرية

في كلمته قال وليد قانوش: إنه صالون الشباب الذي بزغ فجره في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ليصبح أحد أهم روافد إثراء الحركة التشكيلية المصرية بما أحدثه من حراك وفاعلية وبما قدمه من أسماء بات لها وزنها على الساحة التشكيلية.. وكم من تجارب غير تقليدية ولدت من رحم الصالون، كانت وقتها طليعية حداثية والآن رسخت لنفسها ولأصحابها.. إنه المشهد الذي لا يمكن تفويته من أجل الاستمتاع بالفن.. بالمغامرة الإبداعية.. بروح التنافسية المتوهجة.. وكلما تحرر الفنان الشاب من تأثير أساتذته نحو ذاته باحثًا عن هوية خاصة به كلما كان قادرًا على تسجيل اسمه كفنان واعد لمستقبل حركة رائدة هي الحركة التشكيلية المصرية.

وذهبت جوائز هذه الدورة التي جاءت تحت شعار "الفن.. آفاق المستقبل" إلى: الجائزة الكبرى وقيمتها (50 ألفا) محمد سمير الجندي (خزف)، جوائز الصالون الثمانية بقيمة لكل جائزة (30 ألفا) توزعت بين: (جائزة التصوير) ذهبت مناصفة بين يوسف منتصر ذكي محمود ومصطفى سيف النصر محمد، (جائزة الرسم) دعاء عبدالواحد إسماعيل، (جائزة النحت) أحمد محمد أحمد، (جائزة الخزف) مناصفة بين رحاب رشدي رشاد وأميرة حسني عبدالجليل، (جائزة الجرافيك) مناصفة بين مينا نصيف فهمي وأميرة جمال محمد، (جائزة التجهيز في الفراغ) منى وحيد محمد نوارة، (جائزة الفنون الرقمية) مناصفة بين محمود خالد ربيع (كمبيوتر جرافيك) وخلود عوني جاويش (تصوير ضوئي)، (جائزة الميديا) تم تحويلها إلى (2) جائزة تشجيعية بقيمة 15 ألف جنيه لكل جائزة ليصل عدد الجوائز التشجيعية إلى (4) جوائز متساوية ذهبت إلى: سلمى عبد الخالق علي (جرافيك)، روضة يحيى فتحي وياسمين محمد لاشين (فيديو آرت)، محمود أحمد عبد العظيم (تجهيز في الفراغ)، منة الله مسعد عبد الرازق (نحت)، أما جائزتي الاقتناء لمتحف الفن المصري الحديث فكانت من نصيب مصطفى محمد سعد بكر (نحت)، نوران محمد أحمد الغباشي (خزف).



تجدر الاشارة أن لجنة الفرز والتحكيم لهذه الدورة ضمت كلًّا من: د. عادل ثروت رئيسًا، وعضوية الدكتورة هبة عزت الهواري، الدكتورة جيهان فايز، الدكتور أسامة حمزة، الدكتور محمد نبيل عبد السلام، والفنان إسلام عبد الله.