مسرح نهاد صليحة يعلن فتح باب التقديم في ورشة التمثيل الاحترافي

أعلن مسرح الدكتورة نهاد صليحة التابع لأكاديمية الفنون بالهرم برئاسة الدكتورة غادة جبارة، عن فتح باب التقديم للورشة الثانية من "التمثيل الاحترافي"، من إخراج الدكتور علاء قوقة أستاذ التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث من المقرر أن ينتج عن الورشة عرض مسرحي جديد.

ورشة التمثيل الاحترافي

ويستقبل المسرح طلبات التقدم من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويعقب ذلك إعلان موعد انطلاق الورشة.

مسرح نهاد صليحة

وفي سياق آخر، يقدم مسرح الدكتورة نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم، موسمًا جديدًا من العرض المسرحي "الجريمة والعقاب" من إنتاج المسرح، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

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وتعرض مسرحية الجريمة والعقاب في تمام السابعة مساء، ويفتح باب الحجز للجمهور من شباك تذاكر المسرح.

مسرحية الجريمة والعقاب

العرض المسرحي "الجريمة والعقاب" هو أول إنتاج لمسرح الدكتورة نهاد صليحة المكشوف، تحت إشراف المخرج محمود فؤاد صدقي المشرف العام على المسرح.