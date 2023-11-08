موسم جديد من عرض "الجريمة والعقاب" على مسرح نهاد صليحة

يقدم مسرح الدكتورة نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم، موسمًا جديدًا من العرض المسرحي "الجريمة والعقاب" من إنتاج المسرح، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

موعد عرض مسرحية الجريمة والعقاب

وتعرض مسرحية الجريمة والعقاب في تمام السابعة مساء، ويفتح باب الحجز للجمهور من شباك تذاكر المسرح.

مسرحية الجريمة والعقاب

العرض المسرحي "الجريمة والعقاب" هو أول إنتاج لمسرح الدكتورة نهاد صليحة المكشوف، تحت إشراف المخرج محمود فؤاد صدقي المشرف العام على المسرح.

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المسرحية مأخوذة عن الرواية الشهيرة لدوستويفسكي، من إعداد وإخراج عماد علواني، العرض بطولة نغم صالح، عبد الله سعد، كريم أدريانو.