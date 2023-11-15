بطولة شريف سلامة، طرح البوستر الرسمي لمسلسل العودة

مسلسل العودة، تصدر الفنان شريف سلامة البوستر الرسمي لمسلسل العودة، الذي يشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم شريف سلامة وتارا عماد.

أبطال مسلسل العودة

ويشارك فى مسلسل العودة عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم شريف سلامة ومحمد على رزق، وعصام السقا وحمزة العلى ومحمد رضوان وتارا عماد وبسنت شوقي ووليد فواز. ومن تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد توفيق ومن إخراج أحمد حسن.

مسلسل ورق التوت

يذكر أن مسلسل ورق التوت هو أحدث أعمال شريف سلامة وتدور أحداث مسلسل ورق التوت في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم يتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، ويعالج العمل الفني بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجھل، الإضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي، والمشاكل الطبقیة وغيره.

ويعدّ مسلسل ورق التوت تجربة فريدة من نوعها، ومختلفة عما هو سائد في نوعية النص والحكاية التي كتبها عبادة نجيب، وطريقة تنفيذها مع المخرج حسام علي، الذي سبق وقدم أجمل أعمال مصرية مميزة منها “القاهرة كابول” في رمضان الماضي و"الرحلة" في رمضان 2018.

ويعتمد العمل على فكرة البطولة الجماعية لمجموعة من الفنانين الشباب، حيث أن مسلسل ورق التوت يضم العديد من النجوم أبرزهم، شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، عمرو صالح، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، ولم يحدد حتى الآن موعد عرض العمل، والمسلسل من تأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.

ويتكون مسلسل ورق التوت من ٤٥ حلقة حيث ينتمي إلى المسلسلات الطويلة التي تجتاز عدد حلقاتها ال ٣٠ حلقة التي اعتاد عليها الجمهور في العقود السابقة.

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