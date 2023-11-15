مؤتمر لتأييد الرئيس السيسي في العريش

نظم حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، مؤتمرا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عقد بالعريش، حيث أكد الأهالي أنهم لن يفرطوا في أرض سيناء.

وقال سامي كامل، عضو مجلس النواب: إننا نؤيد الرئيس ونؤكد أننا نسير مؤيدين له لأنه لم يفرط في الأرض وأهل سيناء يدعمون الرئيس.

وقال الشيخ مصباح العريف، ممثل الأزهر الشريف، إنه جاء وقت رد الجميل، وتابع أنه باسم الأزهر الشريف بشمال سيناء يعلن تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

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وفي كلمته، قال القمص غبريال إبراهيم، ممثل الكنيسة بشمال سيناء، إنه باسم الكنيسة يعلن تأييد الرئيس.

وأضاف: "علينا جميعا التكاتف خلف الرئيس مشيرا إلى أنه من وقف ضد كل العالم ليحمي أرض مصر بسيناء، وطالب بدعم الرئيس بحشود أمام الصناديق يوم الانتخابات."

