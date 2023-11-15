الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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سياسة

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدا من مشايخ وعواقل سيناء

مشايخ سيناء تلتقي
مشايخ سيناء تلتقي حملة السيسي الانتخابية،فيتو

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفدًا من مشايخ وعواقل شبه جزيرة سيناء، بحضور الشيخ عبد الله جهامة، مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، عددًا من مشايخ وعواقل شبه جزيرة سيناء.

وفد مشايخ سيناء يزور حملة السيسي الانتخابية 

كان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، الذي أعرب عن سعادته وترحيبه بوفد مشايخ وعواقل شبه جزيرة سيناء.

وأوضح أن القبائل والعائلات العربية مكون أساسي من مكونات المجتمع المصري، مثمنًا دورهم الحيوي وتضحياتهم العظيمة التي قدموها خلال الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في حماية أرض سيناء ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، موضحًا أن هذه الجهود لم تكن تحدث لولا دوركم الحيوي.

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وأشار إلى أن الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية برئاسة السيد المرشح، شهدت إنجازات وتنمية في جميع المجالات والقطاعات في مختلف أنحاء الجمهورية، من بينها شبه جزيرة سيناء التي شهدت تطورًا كبيرًا وملحوظًا بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية من بينها مشروعات البنية التحتية، والاسكان الاجتماعي، والجامعات الأهلية، ومحطات تحلية مياه البحر وغيرها من المشروعات، ومؤخرًا أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء والممتدة حتى عام ٢٠٣٠م، في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات وغيرها، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

ومن جانبه، عبر وفد مشايخ شبه جزيرة سيناء عن سعادتهم بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مثمنين ماحققته الدولة المصرية من إنجازات وعلى رأسها تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية وبخاصة شبه جزيرة سيناء.

للمرة الثالثة، حملة السيسي الانتخابية تلتقي المصريين بالخارج

حملة السيسي تعقد اجتماعًا تنظيميًا مع هيئات مكاتب الحملة في جميع المحافظات

وأكدوا قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم من خلال تنظيم عددًا من الفاعليات والمؤتمرات التوعوية.

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السيسي عبد الفتاح السيسي سيناء شبه جزيرة سيناء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزى

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