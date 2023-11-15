حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة لاعبي المنتخب الأولمبي فى مقر اقامتهم باحد الفنادق بالعاصمة الادارية الجديدة.

وكان فى استقبال وزير الشباب والرياضة جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم والبرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفنى لـ المنتخب الأولمبي.

أشرف صبحي يزور معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية، فيتو

وأوضح أشرف صبحي الى توفير كافة سبل الدعم للمنتخب الاولمبي من قبل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على ثقته الكبيرة فى اللاعبين وجهازهم الفنى في تقديمهم أفضل ما لديهم فى منافسات الاوليمبياد القادم.

أشرف صبحي يزور معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية، فيتو

كما ثمن وزير الرياضة على تواجد واقامة تدريبات المنتخب المصري الاولمبي بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة وما تملكه من منشآت رياضية عملاقة والذي يمثل دعم نفسي كبير للاعبينا وايضا يدعو للفخر لجميع المصريين لامتلاكنا لأفضل مدينة رياضية بالعالم.



فيما قال جمال علام انه على ثقه كبيرة فى تحقيق لاعبي المنتخب الاولمبي وجهازهم الفنى لميدالية أولمبية بالاضافة لتقديمهم الأداء الذي يشرف الكرة المصرية.

أشرف صبحي يزور معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية، فيتو

ودخل المنتخب الاولمبي لكرة القدم معسكر تدريبي فى الفترة من 13 وحتى 21 نوفمبر بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة على ملعب نادي النادي احدى أصول وممتلكات وزارة الشباب والرياضة المصرية فى إطار برنامج الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

أشرف صبحي يزور معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية، فيتو

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة البدء في اختبارات الالتحاق بالمشروع القومي المعد النفسي الرياضي "الدفعة الثانية" والذي تنفذه الإدارة المركزية للطب الرياضي متمثلة في الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتواجد المعد النفسي الرياضي بجميع الاتحادات الرياضية ومشروعات الموهبة الرياضية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تأهيلهم من خلال برنامج المعد النفسي الرياضي والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة.

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ويأتي ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي متمثلة في الإدارة العامة للموهبة الرياضية خلال الفترة من 14 /11 /2023 الي 18 /11 /2023 بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادى.

اختبارات التحاق الدفعة الثانية بالمشروع القومي للمعد النفسي الرياضي

وبلغ عدد المتقدمين للاختبارات 152 مختبر من 26 محافظة من خريجي كليات التربية الرياضية من اللذين انطبقت عليهم الشروط التي وضعتها الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي مقسمين على خمسة أيام.

وتم البدء في إجراء اختبارات تحريرية وشفوية باليوم الأول 14 /11 /2023 لـ 30 مختبر من محافظات " المنوفية – كفر الشيخ – البحيرة – الشرقية – الغربية – بني سويف – اسوان" عن طريق لجنة علمية من خبراء علم النفس الرياضي وعلى رأسهم الدكتور العربي شمعون، والدكتورة ماجدة إسماعيل،والدكتور أحمد صلاح والدكتور وائل رفاعي والدكتور وليد جبر وحضر الاختبارات الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

بالإضافة إلى الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتور خالد مسعود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للمنتخبات القومية، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي.

-اليوم الثاني 15/11/2023 محافظات " المنيا / أسيوط / سوهاج".

-اليوم الثالث 16/11/2023 محافظات " القاهرة / الجيزة / القليوبية / الإسكندرية / بورسعيد / الفيوم / دمياط / الإسماعيلية".

-اليوم الرابع 17/11/2023 محافظات "قنا / الأقصر / الوادي الجديد / البحر الأحمر / شمال سيناء / جنوب سيناء / مطروح / الدقهلية ".

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أهمية تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة، معربا عن ثقته بأن هذا التوجه الذي يتم بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية.

وأشار إلى أن التعاون مع اللجنة العلمية العليا لمشروع المعد النفسي والاتحادات الرياضية سيكون حاسمًا لضمان تنفيذ البرامج والخطط بشكل فعال، وسنعمل بشكل وثيق مع الخبراء في علم النفس الرياضي لتطوير برامج تدريبية وتوجيهية مخصصة لكل رياضة، كما سيساعد هذا العمل على تمكين الرياضيين من التعامل مع ضغوط المنافسة وتحقيق أداء متميز في مجالهم.