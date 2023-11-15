الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الصحة ونظيره التركي يزوران المصابين من أهالي غزة في مستشفى العريش

وزير الصحة د.خالد
وزير الصحة د.خالد عبد الغفار ونظيره التركي

 يجري الدكتور خالد عبدالغفار  وزير الصحة والسكان زيارة للمصابين من أهالي غزة يرافقه وزير الصحة التركي الدكتور فخر الدين قوجه، في مستشفى العريش اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بعد زيارة قام بها وزير الصحة التركي لمعهد ناصر لزيارة المصابين من أهالي غزة المتواجدين لتلقي الرعاية الصحية داخل المعهد، وعقب الزيارة أجرى وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ونظيره التركي مؤتمرا صحفيا للكشف عن تطورات الحالة الصحية للمصابين من أهالي غزة.

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زيارة وزير الصحة التركي إلى مصر

 وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، استقبل صباح اليوم الأربعاء، وزير الصحة التركي  "فخر الدين قوجة"، وذلك بمطار القاهرة الدولي، بحضور السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في مصر.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار بنظيره التركي والوفد المرافق له في زيارتهم لمصر، والتي يتم خلالها تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر، وكذلك إيصال المساعدات الطبية للجانب الفلسطيني من خلال مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الجانب التركي تشمل أيضًا عقد لقاءات ثنائية لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في القطاع الصحي، وكذلك زيارة عدد من المنشآت الطبية في مصر.

وقال "عبدالغفار" إن وزير الصحة والسكان أكد أن مصر وتركيا تشهدان فضلًا من التعاون في القطاع الصحي زاخرًا بالعمل على تبادل الخبرات وتكامل الإمكانيات لتحقيق الرفاهية الصحية للشعبين الصديقين، فضلًا عن التقاء البلدين لتحقيق الهدف المشترك نحو تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة جراء الأحداث القاسية التي يمرون بها.

 

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الدكتور حسام عبدالغفار الجانب التركي الدكتور فخر الدين قوجه الدكتور خالد عبد الغفار بمطار القاهرة الدولي

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