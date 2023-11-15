الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس مؤتمر المناخ: البلدان العربية تساهم بنسبة 5% فقط من الانبعاثات العالمية

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

أكد سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ COP28 أن المؤتمر سيسعى لإشراك كل المجتمع وتضمين المشاركة النشطة للفئات الممثلة تمثيلا ناقصا، بما في ذلك الشباب والشعوب الأصلية، وأنه سيتم منح المساحة والبيئة التمكينية للمناقشة والمناقشة والمواءمة بشأن كل ولاية عبر كل ركيزة من ركائز المناخ.

وخلال اجتماعه مع مندوبي مجموعة الـ 77 + الصين، قال الدكتور الجابر، إن أعضاء مجموعة الـ 77 لديهم مساهمة خاصة يمكنهم تقديمها من خلال المساعدة في صياغة نتائج تفاوضية طموحة، وأجندة عمل تحويلية، وانتقال عادل ومنصف للطاقة، ولهذا السبب، يعد تمويل المناخ أمرًا بالغ الأهمية، حيث أكد الدكتور الجابر التزامه بإصلاح المؤسسات المالية العالمية، وإطلاق المزيد من التمويل الميسر، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة.

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 تغييرات ملموسة لتحقيق عمل مناخي حقيقي

وأشار الجابر إلى أهمية إحداث تغييرات ملموسة لتحقيق عمل مناخي حقيقي لا يتخلف عن الركب، لافتا إلى أن التكيف هو محور بالغ الأهمية للمنطقة وهو تأمين الموارد للبلدان للتكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ، بما في ذلك تلك المرتبطة بالغذاء والصحة.

وأضاف رئيس مؤتمر المناخ، أن الجميع يتأثرون، والمجتمعات الأكثر ضعفًا والتي فعلت أقل ما يمكن للتسبب في تغير المناخ، هي الأكثر تضررًا حيث تساهم البلدان العربية بنسبة 5% فقط من الانبعاثات العالمية، لكنها من بين الدول الأكثر تضررًا من تأثيرات المناخ. وأضاف الدكتور الجابر أن درجات الحرارة ترتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل أسرع مرتين تقريبًا من بقية أنحاء العالم.

وأشار رئيس مؤتمر المناخ إلى أن أفريقيا غنية بموارد الطاقة النظيفة بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية مما يوفر للقارة الإفريقية إمكانات هائلة للنمو المنخفض الكربون والتنمية المستدامة، لكن هذا لن يكون ممكنا إلا إذا تم توفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات من خلال الاستثمار الذي يتدفق على نطاق واسع، مما يجعل التحول العادل حقيقة واقعة.

واختتم بأنه من المهم أن نبني على نجاحات COP27 للتركيز على احتياجات المجتمعات الأكثر ضعفا وإحراز تقدم تحويلي عبر التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار، مؤكدا أن التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري أمر لا مفر منه وتعتمد سرعة حدوث ذلك على مدى السرعة التي يمكننا بها الارتقاء التدريجي بالبدائل الخالية من الكربون، مع ضمان أمن الطاقة، وإمكانية الوصول إليها، والقدرة على تحمل تكاليفها.

موضوعات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28

رئيس مؤتمر المناخ: نظام الطاقة الخالي من جميع أنواع الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه

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COP28 التنمية المستدامة الشعوب الأصلية الطاقة الشمسية الطاقة الكهرومائية خفض الكربون طاقة الشمسية منطقة الشرق

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