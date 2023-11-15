موضوعات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28

اتخذت رئاسة مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ COP28 نهجا مبتكرا وشاملا لبرنامج COP28 الذي يستمر لمدة أسبوعين، وتعتبر هذه هي الرئاسة الأولى التي تعقد مشاورة مفتوحة بشأن المجالات المواضيعية والتسلسل.

البرامج السنوية لجدول أعمال مؤتمر الأطراف

ويسلط برنامج COP28 الضوء على القطاعات والموضوعات التي أثارها أصحاب المصلحة مرارًا وتكرارًا خلال المشاورات، بما في ذلك البرامج السنوية لجدول أعمال مؤتمر الأطراف مثل الطاقة والتمويل، والموضوعات الأساسية الجديدة مثل الصحة والتجارة والإغاثة والانتعاش والسلام.

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برمجة الأيام المواضيعية

تشتمل برمجة الأيام المواضيعية أيضًا على أربعة محاور شاملة تدعم التنفيذ الفعال والمترابط: التكنولوجيا والابتكار، والشمول، ومجتمعات الخطوط الأمامية، والتمويل.

وتعمل رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بالتعاون مع النساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والشباب وأصحاب الهمم والجهات الفاعلة دون الوطنية والمنظمات الدينية لضمان إدراج مساهماتهم في جميع البرامج والنتائج. وسيستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أيضًا عددًا تاريخيًا من البرلمانيين ورؤساء البلديات والقادة المحليين.

كيف يمكنني المشاركة؟

ويمكن لأفراد الجمهور المشاركة في أنشطة المنطقة الخضراء والتعبير عن اهتمامهم بالعمل المناخي من خلال التسجيل على https://www.cop28.com/en/get-involved.

جدير بالذكر أنه سينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.

ووفقًا لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، ستقدم COP28 في الإمارات العربية المتحدة أول تقييم عالمي على الإطلاق - وهو تقييم شامل للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.