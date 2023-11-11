السبت 11 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

ترشيح وزراء الهند ناريندرا مودي لجائزة الجرامي

رئيس الوزراء مودي،
رئيس الوزراء مودي، فيتو

أعلن رسميا عن ترشح أغنية "Abundance in Millets"، التي تضم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي غنتها فالغوني شاه، وزوجها غوراف شاه، للفوز بجائزة الجرامي العالمية، ضمن فئة أفضل أداء موسيقي، في الحفل الذي سيقام خلال شهر فبراير 2024.

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مرشح للجرامي

واقتحم رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي، عالم الموسيقى العالمية بأغنية،"وفرة في الدخن"، وهي من تأليف فالو وجوراف شاه، التي تقول انه تم كتابتها وعزفها مع رئيس الوزراء، وتتضمن خطابات لمودي يشرح فيها فوائد حبوبه المفضلة.

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والهند هي أكبر منتج وثاني أكبر مصدر للدخن في العالم، وهو حبوب خالية من الغلوتين يمكن أن تنمو في الأراضي الهامشية بمياه محدودة، وتعمل حكومة مودي على تعزيز إنتاجها واستهلاكها منذ وصولها إلى السلطة في عام 2014.

وتحتوي أغنية Abundance in Millets، على خطاب كتبه، وألقاه رئيس الوزراء مودي، وتم إنتاجها، لزيادة الوعي بالحبوب الفائقة كمفتاح محتمل آخر لتقليل الجوع في العالم.

فكرة أغنية Abundance in Millets

في وقت سابق من يونيو من هذا العام، كشف المغني فالو علي موقع التواصل X، أن أغنية "وفرة في الدخن" وهي أغنية مستوحاة من اقتراح رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى الأمم المتحدة لإعلان عام 2023 سنة دولية للدخن، يشرفني التعاون معه،  في كتابة أغنية للترويج للدخن، ومساعدة المزارعين على زراعته، والمساعدة في القضاء على الجوع في العالم، وكان رئيس الوزراء مودي، كشف النقاب عن غلاف الألبوم للأغنية خلال زيارته التي استمرت أربعة أيام للولايات المتحدة في يونيو.

 وكشفت شاه أيضًا أن فكرة كتابة أغنية عن الدخن، خطرت لها عندما التقت برئيس الوزراء مودي في نيودلهي العام الماضي، بعد فوزها بجائزة جرامي، موضحة أنه خلال حديثهما حول قدرة الموسيقى على إلهام التغيير والارتقاء بالإنسانية، نصحها رئيس الوزراء بتأليف أغنية تحمل رسالة حول وضع حد للجوع، قالت فالو إنها طلبت من رئيس الوزراء بسذاجة شديدة أن يكتب معها الأغنية وقد وافق.

من هم أصحاب أغنية Abundance in Millets

 يذكر أن فالو هو مطرب، وكاتب أغاني هندي، حائز على جائزة جرامي في عام 2022، لأفضل ألبوم موسيقى للأطفال "عالم ملون، أما  فالجوني شاه، فهي، مغنية وكاتبة أغاني، وأول امرأة من جنوب آسيا تفوز بجائزة جرامي، وتشتهر بقدرتها على المزج بسلاسة بين الأسلوب الابتكاري الحديث المميز، والموهبة الصوتية الهندية الهائلة المدربة بشكل كلاسيكي.

وكانت شاه سفيرًا للموسيقى الهندية في قاعة كارنيجي منذ عام 2006، وشاركت المسرح جنبًا إلى جنب مع فنانين عالميين بما في ذلك إيه آر رحمن، وريكي مارتن، ويو يو ما، ويكليف جين، وفيليب جلاس، وبلوز ترافيلر، من بين آخرين.

كما قدمت أيضًا عروضًا في البيت الأبيض لميشيل والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وكانت أيضًا الممثلة المميزة في حفل Time-100 في عام 2009.

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