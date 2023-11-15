في عيد ميلاد محمد فراج، ألف مبروك محطة فارقة في مشواره الفني.. والقشاش أولى بطولاته المطلقة

محمد فراج، يحتفل الفنان محمد فراج اليوم ١٥ نوفمبر بعيد ميلاده، فهو من مواليد عام مثل هذا اليوم عام ١٩٨٢، ومحمد فراج فنان ذو مشوار فني ثري رغم قصره وهو "حريف تمثيل" وعاشق للفن حتى أنه حينما التحق بمعهد السينما واضطر لتركه والتحق بكلية التجارة جامعة القاهرة لم يخفت بريق عشق الفن في نفسه فقرر الالتحاق بورشة مركز الإبداع الفني تحت رئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، ومن بعدها انطلق في رحاب عالم الفن.

قهوة سادة.. محطة فارقة في مشوار محمد فراج

شارك محمد فراج في أكثر من عمل حاول من خلالها إبراز قدراته في التمثيل، وأبرز هذه المحاولات مشاركته في فيلم بنات وموتوسيكلات عام ٢٠٠٨ الذي قدم من خلاله شخصية رائي، ولكن تظل مسرحية قهوة سادة التي تم عرضها عام ٢٠٠٩ هي محطة فارقة في مشواره الفني هو وعدد من النجوم، وهو العرض الذي قدمته ورشة مركز الإبداع الفني تحت رئاسة المخرج (خالد جلال) وحقق العرض نجاحًا كبيرًا ولافتًا.

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ومسرحية قهوة سادة هى سلسلة من اللوحات الكوميدية التي تعبر عن اندثار المعاني الجميلة والنبيلة في حياتنا في مختلف المعاني، وشارك فيها عدد من الفنانين الذين أصبحوا نجومًا اليوم أبرزهم: محمد فراج، محمد فهيم، أمير صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام.

١٠٠٠ مبروك.. حيث أصبح وجه محمد فراج مألوفًا للجمهور

وفي عام ٢٠٠٩ وبعد عرض فيلم ١٠٠٠ مبروك أصبح وجه الفنان محمد فراج مألوفًا للجمهور بفضل شخصية كريم صديق أحمد حلمي في الفيلم ،والذي يحب شقيقته في الخفاء، وحصل محمد فراج في هذا العمل على مساحة كبيرة ومن خلاله “علم” مع الجمهور بشكله.

تدور أحداث فيلم ١٠٠٠ مبروك حول (أحمد جلال) الذي يستعد لحفل زفافه، ويكتشف أنه يعيش نفس اليوم الذي قضاه أمس، حيث يعيد اليوم تكرار نفسه بأحداث مختلفة، فهنا يجد البطل نفسه محاصرًا في يوم واحد فقط من حياته لا يستطيع الفرار منه، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، ومن تأليف محمد دياب وخالد دياب، ومن بطولة أحمد حلمي ومحمود الفيشاوي وليلى عز العرب وسارة عبدالرحمن ومحمد فراج.

أدوار بارزة في مسيرة محمد فراج بعد ١٠٠٠ مبروك

وخلال مشواره بعد فيلم ١٠٠٠ مبروك قدم الفنان محمد فراج عدد من الأدوار البارزة لعل أهمها شخصية الرائد لبيب في فيلم فاصل ونعود حتى أن له جملة أصبحت “ميم” بين الشباب وهي "خطة في منتهى الذكاء، وفي عام ٢٠١٢ قدم شخصية سليمان المسلمي شقيق أحمد عز في فيلم المصلحة والذي ينشب بسببه صراعًا محتدمًا بين السقا وعز، وتألق فراج كذلك في عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل بدون ذكر أسماء بشخصية رجب الفرخ عام ٢٠١٣.

القشاش.. أول تجربة في عالم البطولة المطلقة

في عام ٢٠١٣ قدم محمد فراج أول بطولة مطلقة له من خلال فيلم القشاش، والذي قدم من خلاله شخصية سيد القشاش، ودارت أحداثه في إطار درامي حيث طفل يتوه من أهله وتقوم إحدى موظفات الملجأ بتبنيه وتربيته حتى يصبح شابا يافعا، وإذا به يُتهم في قضية قتل، فيحاول الهروب حتى يثبت براءته، وتنقلب حياته رأسا على عقب، ثم يلتقي بالراقصة الشعبية (حورية فرغلي) التي تساعده في الهروب، ويتعرف خلال رحلته على العديد من الأشخاص الذين يساعدونه في إثبات براءته، والفيلم من إخراج إسماعيل فاروق، ومن تأليف محمد سمير مبروك، ومن بطولة حورية فرغلي، دلال عبدالعزيز، حسن حسني، أحمد فؤاد سليم، سميرة محسن.

نجاح متواصل ومستمر

وواصل محمد فراج نجاحه والذي لم يتوقف فقط على السينما بل أيضًا كان في التليفزيون، واستمر في تقديم شخصيات متميزة مثل شخصيته في مسلسل تحت السيطرة، حيث قدم شخصية علي الروبي وهو أحد المدمنين الذين تتعرض حياتهم للدمار الكلي بسبب المخدرات، ولقد عرض هذا المسلسل عام ٢٠١٥.

وفي عام ٢٠١٦ جسد شخصية محمود الدريني في فيلم هيبتا وفي هذا المساء عام قدم شخصية سوني (محمد)، وشارك في ٢٠١٩ مع أمينة خليل ومحمد ممدوح في بطولة مسلسل قابيل، وتألق في شخصية علي بحر في مسلسل أهو ده اللي صار، وفي العام ذاته قدم شخصية العريف هلال في فيلم الممر وفي فيلم الصندوق الأسود عام ٢٠٢٠ شارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفنانة منى زكي ومصطفى خاطر.

الشيخ مؤنس في لعبة نيوتن.. شخصية أيقونية

قدم الفنان محمد فراج في مسلسل لعبة نيوتن شخصية الشيخ مؤنس والتي حققت نجاحًا كبيرًا ولافتًا، وحقق هذا المسلسل نسبة مشاهدة عالية في موسم رمضان ٢٠٢١، وكان هو الحصان الرابح في الموسم الدرامي الرمضاني آنذاك.

تدور أحداث مسلسل لعبة نيوتن حول الثنائي حازم وهنا المتحابين الذين قررا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود، المسلسل من إخراج تامر محسن، ومن بطولة منى زكي ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد.

فوي فوي فوي.. آخر أعمال محمد فراج في السينما

ويعتبر فيلم فوي فوي فوي أحدث أعمال محمد فراج في عالم السينما، الفيلم يدور في إطار من دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

والفيلم من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

لا يزال فيلم فوي فوي فوي يعرض في السينماتولقد اقتنص نسب إيرادات مرتفعة، كما تم ترشيحه كالفيلم المصري الوحيد المشارك بترشيحات الأوسكار 2024.

وينتظر الفنان محمد فراج عرض مسلسله الجديد وهو “بطن الحوت” الذي يشارك في بطولته مع عدد من النجوم على رأسهم باسم سمرة.