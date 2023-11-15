بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

محمد فراج، احتفلت الفنانة بسنت شوقي بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد فراج، الذي يوافق اليوم 15 نوفمبر.

ونشرت بسنت شوقي صورة من الاحتفالية عبر حسابها على إنستجرام وقدمت التهنئة لزوجها، وتفاعل معها عدد من جمهورهما ومتابعيهما.

فيلم ڨوي ڨوي ڨوي

ويعرض حاليا لـ محمد فراج فيلم “فوي فوي فوي” و يدور في إطار من دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

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في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

فريق عمل الفيلم

ويأتي من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.