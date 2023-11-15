بيعالج المرضى بأسعار مخفضة.. أول قرار ضد طبيب الشرقية المزيف

قررت النيابة العامة في محافظة الشرقية، حبس «محمد.إ.م» وشهرته الدكتور«محمد معروف» 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة طبيب مخ وأعصاب بمدينة الزقازيق مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني.

حاصل على دبلوم، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب المخ المزيف بالشرقية

تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات الأجهزة الأمنية، فى واقعة القبض على طبيب مخ وأعصاب مزيف بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية ويعمل بعدة محافظات.

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وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حاصل على دبلوم صنايع واتخذ مجمع عيادات بمدينة الزقازيق مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى، فى استقبال المرضى وتوقيع الكشف الطبى عليهم.

وألمحت التحقيقات إلى أن المتهم يمارس نشاطه في عدة محافظات لتوسيع نشاطه، بعد أن حصل على دورة تدريبية فى التمريض لسهولة ممارسة نشاطه ويتردد عليه عدد كبير من المرضى يوميًا.

واعترف المتهم بأنه كان يحلم أن يكون طبيبا ولكنه لم يستطع دخول كلية الطب فقرر ممارسة المهنة عبر انتحال الصفة.

تفاصيل القبض علي الطبيب المزيف



وشنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير الإدارة، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش رئيس المباحث، ومع مأمور ورئيس مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، ومفتشي هيئة الدواء المصرية، حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية بمركز ومدينة الزقازيق.

وأسفرت جهودها عن ضبط شخص يدعى "م.إ. م" والحاصل على دبلوم صناعي، أثناء توقيعه الكشف الطبي على أحد المرضى، والمنتحل صفة طبيب مخ وأعصاب، ويعمل في العديد من المحافظات، بدون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري للمرضى، داخل مجمع عيادات بمدينة الزقازيق، ويتردد عليه عدد كبير من المرضى يوميًا.

كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، داخل المنشأه بالزقازيق، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطبيب ومجمع العيادات، وتحريز الأدوية المخالفة، وتحريرالمحضر اللازم بقسم شرطة أول الزقازيق برقم 11105/ 2023 جنح أول الزقازيق.

من جانبه أكد الدكتورهشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية على استمرارالحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر لمدير ومفتشي إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولرجال الشرطة، ومديرة ومفتشي فرع هيئة الدواء بالشرقية، وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.



عقوبات جديدة بمشروع قانون تغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب..تصل لـ 10 سنوات حبس.. 100 ألف جنيه لمن ينتحل..تحويل الجريمة من جنحة إلى جناية



تضمن مشروع القانون تقدم به المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب عقوبة تصل لـ10 سنوات سجن و100 ألف جنيه لمن ينتحل صفة طبيب، وتحويل الجريمة من جنحة إلى جناية.

وجاء نص التعديل المقدم: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.

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