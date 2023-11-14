حاصل على دبلوم، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب المخ المزيف بالشرقية (صور)

تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات الأجهزة الأمنية، فى واقعة القبض على طبيب مخ وأعصاب مزيف بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية ويعمل بعدة محافظات.

التحقيق مع منتحل صفة طبيب



أوضحت التحقيقات أن المتهم انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب بزعم إجراء الكشف بأسعارمخفضة مقارنة بباقى الأطباء للتيسير على المرضى من محدودى الدخل والفقراء.

مجمع عيادات،فيتو

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حاصل على دبلوم صنايع واتخذ مجمع عيادات بمدينة الزقازيق مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى، فى استقبال المرضى وتوقيع الكشف الطبى عليهم.

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وألمحت التحقيقات إلى أن المتهم يمارس نشاطه في عدة محافظات لتوسيع نشاطه، بعد أن حصل على دورة تدريبية فى التمريض لسهولة ممارسة نشاطه ويتردد عليه عدد كبير من المرضى يوميًا.

لحظة القبض علي الطبيب المزيف،فيتو

واعترف المتهم بأنه كان يحلم أن يكون طبيبا ولكنه لم يستطع دخول كلية الطب فقرر ممارسة المهنة عبر انتحال الصفة.

تفاصيل القبض علي الطبيب المزيف

وشنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير الإدارة، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش رئيس المباحث، ومع مأمور ورئيس مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، ومفتشي هيئة الدواء المصرية، حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية بمركز ومدينة الزقازيق.

احد المرضي،فيتو

وأسفرت جهودها عن ضبط شخص يدعى "م.إ. م" والحاصل على دبلوم صناعي، أثناء توقيعه الكشف الطبي على أحد المرضى، والمنتحل صفة طبيب مخ وأعصاب، ويعمل في العديد من المحافظات، بدون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري للمرضى، داخل مجمع عيادات بمدينة الزقازيق، ويتردد عليه عدد كبير من المرضى يوميًا.

كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، داخل المنشأه بالزقازيق، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطبيب ومجمع العيادات، وتحريز الأدوية المخالفة، وتحريرالمحضر اللازم بقسم شرطة أول الزقازيق برقم 11105/ 2023 جنح أول الزقازيق.

مجمع العيادات الكائن بالزقازيق،فيتو

وتم تسليم هذا الشخص إلى قسم الشرطة، لمزاولة مهنة الطب البشري وانتحال صفة طبيب مخ وأعصاب بدون ترخيص، وتم الغلق والتشميع الفوري للمنشأه.

تحريز الادوية،فيتو

من جانبه أكد الدكتورهشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية على استمرارالحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر لمدير ومفتشي إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولرجال الشرطة، ومديرة ومفتشي فرع هيئة الدواء بالشرقية، وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.



عقوبات جديدة بمشروع قانون تغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب..تصل لـ 10 سنوات حبس.. 100 ألف جنيه لمن ينتحل..تحويل الجريمة من جنحة إلى جناية

تضمن مشروع القانون تقدم به المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب عقوبة تصل لـ10 سنوات سجن و100 ألف جنيه لمن ينتحل صفة طبيب، وتحويل الجريمة من جنحة إلى جناية.

وجاء نص التعديل المقدم: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.

القطاع الصحي المصري

وأضاف عضو مجلس النواب إلى أن القطاع الصحي المصري من أكثر القطاعات التي أولتها الدولة المصرية اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، وقد عملت الدولة على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا تحسين بيئة العمل.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة انتحال صفة طبيب، وقيامهم بمزاولة المهنة، والكشف على المرضى وصرف العلاج لهم، الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من الأبرياء الذين يبحثون عن علاج لآلامهم وليس لمضاعفة آلامهم أو فقدان حياتهم.

كارنية مزور،فيتو

مزاولة مهنة الطب

وأوضح أن القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 10 منه النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.

وقال: وهي في الحقيقة عقوبة هزيلة لا تمثل رادعا لمن يهددون حياة المواطنين، أو يتلاعبون بآلامهم، ولذلك كان لابد من تغليظ العقوبة ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ10 سنوات من يقوم بانتحال صفة طبيب، ويعاقب بالعقوبتين معا حال العود.

الجهاز المحمول للمتهم،فيتو

وأكد النائب حرصه على أن تكون جريمة انتحال صفة طبيب جناية وليست جنحة كما يتعامل معها القانون الحالى، لكى يكون ذلك رادعا لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة وأرواح المصريين.

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