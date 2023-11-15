بدء جلسة مباحثات موسعة بين مصر وأيرلندا (صور)
عقدت اليوم جلسة مباحثات موسعة بين مصر وايرلندا تناولت ملفات هامة.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية يترأس مع نظيره الأيرلندي جلسة مباحثات موسعة.
واوضح ان هناك ملفات هامة على طاولة المحادثات فى مقدمتها، الحد من تداعيات الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، إنفاذ المساعدات، منع توسيع رقعة الصراع، إجلاء الرعايا الأجانب، رفض التهجير، والإفراج عن الرهائن.
وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية ظهر اليوم ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفى مشترك.
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