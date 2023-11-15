بدء الاجتماع الثنائي بين سامح شكرى ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي (صور)
عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اجتماعًا ثنائيًا مغلقًا مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي حول الأوضاع في غزة.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إنه يتطلع لتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات، ووقف الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي.
ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفى عقب انتهاء جلسة المباحثات.
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