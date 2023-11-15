الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بدء الاجتماع الثنائي بين سامح شكرى ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي (صور)

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اجتماعًا ثنائيًا مغلقًا مع ⁦‪ميهول مارتن ‬⁩ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي حول الأوضاع في غزة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إنه يتطلع لتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات، ووقف الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي.

Advertisements

ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفى عقب انتهاء جلسة المباحثات.

سامح شكري يؤكد لوزيرة خارجية اليابان رفض مصر القاطع لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين

سامح شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من مستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سامح شكري غزة وقف اطلاق النار

مواد متعلقة

وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول السودان (صور)

سامح شكري يؤكد لوزيرة خارجية اليابان رفض مصر القاطع لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين

سامح شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من مستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني

الأكثر قراءة

خبير تكنولوجيا يحذر: هذه التطبيقات تسرق معلوماتك (فيديو)

المقاومة الفلسطينية تنجح في إسقاط مسيرة للاحتلال والسيطرة عليها

تفوق سرعة الصوت وتعد العمود الفقري لقوة القاذفات الأمريكية.. معلومات عن بي 1 لانسر (فيديوجراف)

السفير السعودي يصل معبر رفح

أديل تحمل علم فلسطين أثناء حفلها في لاس فيجاس

تفاصيل قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

أحمد فتوح يقترب من الانتقال إلى الأهلي، اعرف التفاصيل

الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد إحيائه حفلا في التجمع الخامس: ناس بتغني وناس بتموت (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون فيروسا يشبه مصاص الدماء

ظهرت في كندا، أولى العملات النقدية التي تحمل وجه الملك تشارلز

"إكس" تفشل في حذف المنشورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

تفوق سرعة الصوت وتعد العمود الفقري لقوة القاذفات الأمريكية.. معلومات عن بي 1 لانسر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيات وسور الشفاء في القرآن الكريم

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية