وزير الصحة: تركيا من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات للأشقاء في غزة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن هناك تواصل لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة مع وزير الصحة التركي.

وأشار وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بحضور وزير الصحة التركي، أن هناك علاقات قوية بين مصر وتركيا تعود لمئات السنوات موضحا أن جمهورية تركيا من أولى الدول التي تواصلت مع وزارة الصحة المصرية لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين وإرسال الكثير من المساعدات الطبية.

استعداد مصر لاستقبال المصابين الفلسطينيين

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن عدد الضحايا من أهالي غزة وصل إلى ١١ ألفا من الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مصر مستعدة لاستقبال عدد لا حصر له من الحالات من أهالي غزة.

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أوضح وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي بحضور نظيره التركي "فخر الدين قوجة" بمعهد ناصر، أنه تم تخصيص ١١ ألف سرير داخلي و١٥٠ سيارة إسعاف في المحافظات المجاورة لشمال سيناء لتقديم الخدمات الصحية لأهالي غزة، موضحا أن هناك حالات تحتاج إلى جراحات صعبة وتدخلات طبية معقدة.

جهود مصر لاستقبال المصابين الفلسطينيين

واستقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، وزير الصحة التركي "فخر الدين قوجة"، وذلك بمطار القاهرة الدولي، بحضور السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في مصر.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار بنظيره التركي والوفد المرافق له في زيارتهم لمصر، والتي يتم خلالها تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر، وكذلك إيصال المساعدات الطبية للجانب الفلسطيني من خلال مصر.

تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الجانب التركي تشمل أيضًا عقد لقاءات ثنائية لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في القطاع الصحي، وكذلك زيارة عدد من المنشآت الطبية في مصر.

وقال "عبدالغفار" إن وزير الصحة والسكان أكد أن مصر وتركيا تشهدان فضلًا من التعاون في القطاع الصحي زاخرًا بالعمل على تبادل الخبرات وتكامل الإمكانيات لتحقيق الرفاهية الصحية للشعبين الصديقين، فضلًا عن التقاء البلدين لتحقيق الهدف المشترك نحو تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة جراء الأحداث القاسية التي يمرون بها.