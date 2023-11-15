الصحة: نستعد لنقل 35 طفلا فلسطينيا مبتسرا إلى حضانات المستشفيات المصرية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إنه يجري التنسيق لتجهيز حضانات متنقلة لنقل 35 طفلا مبتسرا في غزة ومجمع الشفاء، إلى المستشفيات المصرية.

وأضاف وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير الصحة التركي بمعهد ناصر، أن عدد الأطفال الذين يجري التنسيق لاستقبالهم أكثر من ٣٥ طفلا مضيفا أنه توجد صعوبة في نقلهم من مستشفى الشفاء إلى معبر رفح.

استقبال الأطفال المبتسرين بالمستشفيات المصرية

وأكد أن سيارات الإسعاف المجهزة بالحضانات مستعدة لاستقبال هؤلاء الأطفال ونقلهم لمستشفيات شمال سيناء، مشيرا الى أنه يوجد تواصل دائم لتسهيل هذه العملية.

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واستقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، وزير الصحة التركي السيد "فخر الدين قوجة"، وذلك بمطار القاهرة الدولي، بحضور السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في مصر.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار بنظيره التركي والوفد المرافق له في زيارتهم لمصر، والتي يتم خلالها تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر وكذلك إيصال المساعدات الطبية للجانب الفلسطيني من خلال مصر.

تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الجانب التركي تشمل أيضًا عقد لقاءات ثنائية لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في القطاع الصحي، وكذلك زيارة عدد من المنشآت الطبية في مصر.

وقال "عبدالغفار" إن وزير الصحة والسكان أكد أن مصر وتركيا تشهدان فضلًا من التعاون في القطاع الصحي زاخرًا بالعمل على تبادل الخبرات وتكامل الإمكانيات لتحقيق الرفاهية الصحية للشعبين الصديقين، فضلًا عن التقاء البلدين لتحقيق الهدف المشترك نحو تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة جراء الأحداث القاسية التي يمرون بها.