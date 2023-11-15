وزير الصحة التركي: أرسلنا 10 طائرات وسفينة تحمل المساعدات الطبية لأهالي غزة

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن هناك علاقات تاريخية بين مصر وتركيا موجها الشكر إلى وزير الصحة المصري علي حسن الاستضافة.

وأوضح وزير الصحة التركي في مؤتمر صحفي اليوم بمقر معهد ناصر، أن القضية الفلسطينية جرح نازف للعالم، مشيرا إلي وجود مسئولية تتحملها الدولتان مصر وتركيا تجاه القضية الفلسطينية باعتبارهما أكبر الدول في المنطقة.

إرسال 10 طائرات تركية لدعم اهالي غزة

وأشار إلى أن تركيا أرسلت إلى مصر ١٠ طائرات مجهزة وسفينة تحتوي على مستشفيات ميدانية و٢٠ سيارة إسعاف وأجهزة تنفس صناعي وحضانات ومستلزمات طبية وأدوية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

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وأكد أن السفينة التركية أول سفينة تحمل مساعدات طبية لأهالي غزة ترسو في ميناء العريش، مشيرا الي أنه بعد أحداث ٧ أكتوبر استمر التعاون بين وزارتي الصحة المصرية والتركية لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

واستقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، وزير الصحة التركي "فخر الدين قوجة"، وذلك بمطار القاهرة الدولي، بحضور صالح موطلو شن سفير تركيا في مصر.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار بنظيره التركي والوفد المرافق له في زيارتهم لمصر، والتي يتم خلالها تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر وكذلك إيصال المساعدات الطبية للجانب الفلسطيني من خلال مصر.

تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الجانب التركي تشمل أيضًا عقد لقاءات ثنائية لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في القطاع الصحي، وكذلك زيارة عدد من المنشآت الطبية في مصر.

وقال "عبدالغفار" إن وزير الصحة والسكان أكد أن مصر وتركيا تشهدان فضلًا من التعاون في القطاع الصحي زاخرًا بالعمل على تبادل الخبرات وتكامل الإمكانيات لتحقيق الرفاهية الصحية للشعبين الصديقين، فضلًا عن التقاء البلدين لتحقيق الهدف المشترك نحو تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة جراء الأحداث القاسية التي يمرون بها.