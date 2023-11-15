الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

مؤشرات الاسهم،فيتو
مؤشرات الاسهم،فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% عند مستوى 24120 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"  عند مستوى 29127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 4870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 7210 نقطة.

Advertisements

تداولات منتصف الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 1.617 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه. 

 وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 23894 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"  عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23%  عند مستوى 4802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 7027 نقطة.

 

تداولات جلسة الاثنين 

 ارتفعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.614 تريليون جنيه، لتربح نحو 1.4 مليار جنيه. 

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% عند مستوى 23954 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3 % عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% عند مستوى 10194 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25%  عند مستوى 4756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 9984 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.613 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% عند مستوى 23910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51 % عند مستوى 28897 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% عند مستوى 10177 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58%  عند مستوى 4732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 6960 نقطة.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 100 تداولات منتصف الأسبوع رأس المال السوقي مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

مواد متعلقة

جوندوجان يفوز بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا

مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من أمرابط

ابنة كريستيانو رونالدو تظهر بقميص محمد صلاح (صورة)

النصر السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع ساديو ماني

كلوب لجماهير ليفربول: انتظروا موسم لا يمكن نسيانه

مدافع الأهلي السعودي يهدد بشكوى النادي بالفيفا بسبب 2.2 مليون ريال

رحيم سترلينج يتبع نظاما جديدا للتغلب على لعنته المتكررة

إدارة الأهلي السعودي تحسم موقفها من التعاقد مع ساديو ماني

الأكثر قراءة

خبير تكنولوجيا يحذر: هذه التطبيقات تسرق معلوماتك (فيديو)

المقاومة الفلسطينية تنجح في إسقاط مسيرة للاحتلال والسيطرة عليها

تفوق سرعة الصوت وتعد العمود الفقري لقوة القاذفات الأمريكية.. معلومات عن بي 1 لانسر (فيديوجراف)

السفير السعودي يصل معبر رفح

أديل تحمل علم فلسطين أثناء حفلها في لاس فيجاس

تفاصيل قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

أحمد فتوح يقترب من الانتقال إلى الأهلي، اعرف التفاصيل

الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد إحيائه حفلا في التجمع الخامس: ناس بتغني وناس بتموت (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون فيروسا يشبه مصاص الدماء

ظهرت في كندا، أولى العملات النقدية التي تحمل وجه الملك تشارلز

"إكس" تفشل في حذف المنشورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

تفوق سرعة الصوت وتعد العمود الفقري لقوة القاذفات الأمريكية.. معلومات عن بي 1 لانسر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيات وسور الشفاء في القرآن الكريم

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية