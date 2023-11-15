الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران للخدمـات الأرضية توقع عقدا جديدا مع وكيل الخدمة شركة (TAS)

مصر للطيران للخدمات
مصر للطيران للخدمات الأرضية توقع عقد مع شركة Tas، فيتو

وقعت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عقد جديد مع وكيل الخدمة شركة  (TAS)  Tiger Aviation  Services لخدمات الطيران لتقدم خدماتها الأرضية لصــالح أحد عملائها وهى شركة (Tailwind airlines) التركية، وذلك خلال فاعليات اليوم الثانى بمعرض  دبي للطيران  Dubai Airshow.


وشهد مراسم التوقيع، المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعمر التلاوي نائب رئيس شركة TAS، حيث قام بتوقيع العقد اللواء إبراهيم فوزى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وعلى التلاوي نائب العضو المنتدب لشركة TAS، بحضور محمد فكري المدير العام التجاري لشركة TAS.

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ومن جانبه صرح اللواء إبراهيم فوزى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أنه بموجب هذا التعاقد  ستقدم  الشركة خدماتها الأرضية لصالح شركة (Tailwind airlines) التركية والتى تسير رحلات جوية بواقع 4 رحلات أسبوعيًا لمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، مضيفًا أن الشركة تسعى دائمًا إلى زيادة عملائها بالمطارات المصرية الذين بلغوا (169) عميل،  و (17) وكالة والعمل على تحديث أسطول معداتها لخدمة جميع طرازات الطائرات، كما تستهدف التوسع فى الأسواق العالمية.

وقعت مصر للطيران على طلبية شراء 10 طائرات من طراز 00 A350- 9 خلال معرض دبي للطيران لتكون أحدث عملاء طراز A350 في المنطقة العربية على أن تكون مواعيد استلام  الطائرات بين 2025  و 2027.

 

تفاصيل تعاقد مصر للطيران علي 10 طائرات من طراز00 A350-9 خلال معرض دبي للطيران

 

وأعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن تعاقد جديد لتحديث أسطولها الجوي بالتعاون مع شركة Air Leas Corporation، والتى تعد من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم وذلك من خلال نظام التأجير التشغيلي لـعدد 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX.

 

ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من  شركة Air Leas Corporation والناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية "مصر للطيران"، كما أن طراز بوينج B737-8 MAX هو أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران، ومن المقرر استلام أولى الطائرات بدءً من عام 2025 على أن يتم تسليم باقى الطائرات تباعًا بانتهاء عام 2026.

 

مصر للطيران تتعاقد على 18 طائرة جديدة 

وخلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته شركة  Air Leas Corporation في معرض Dubai  Airshow، قال ستيف إف أودفار هازي، الرئيس التنفيذي لشركة  Air Leas Corporation إننا سعداء بالإعلان عن هذه الصفقة لشراء 18 طائرة من هذا الطراز مع عميلنا الجديد "مصر للطيران"، والذى يعد أول  مؤجر لدينا لهذا الطراز.

وأضاف أننا نفتخر بالتعاون مع مصر للطيران باعتبارها شركة طيران رائدة في شمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر للطيران ستواصل التفوق في السوق بهذه الطائرات من الجيل الجديد والتي ستحل محل أسطول مصر للطيران القديم من الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، الأمر الذى سوف يعزز وبشكل كبير أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية.

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