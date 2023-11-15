الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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سياسة

اليوم، صالون التنسيقية يعقد ندوة بعنوان "مصر تختار رئيسها"

قد المسئولية،فيتو
قد المسئولية،فيتو

الانتخابات الرئاسية ، تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في السابعة مساء اليوم، صالونا نقاشيا تحت عنوان «مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية».
 

محاور الصالون 

 

ويناقش صالون  تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عدد من المحاور، منها؛ أولى خطوات الحملات مع بدء العملية الانتخابية، والمؤتمرات الانتخابية الخاصة بكل مرشح وخطة التحرك خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وسائل الترويج التي تعتمد عليها حملات المرشحين للرئاسة في الدعاية الانتخابية، والرسائل الأساسية التي تركز عليها الحملات، والبرامج والرؤى الانتخابية.
 

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المشاركون بصالون تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين 

 

 

 يدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلًا من؛ النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد  سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وعمرو عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، وفاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

 

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بأحزب الغد، وحقوق الإنسان والمواطنة، والإصلاح والنهضة، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم ٢٠٢٤-٢٠٣٠، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.
 

محاور المناقشات


التنسيقية، وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة الأحزاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.


استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات

 

جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات ت

 

 

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