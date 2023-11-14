الجمعة، مؤتمر لمرشح الوفد الرئاسي عبد السند يمامة فى بورسعيد

حزب الوفد، أعلن النائب الوفدي عيد هيكل المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة عن تنظيم مؤتمر حاشد لدعم مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد.



وقال "هيكل " إن المؤتمر يعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء الجمعة القادمة بقاعة الثقافة الكبرى ببورسعيد بجوار مبنى المحافظة.



مشيرا إلى أن المؤتمر تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد وبإشراف رئيس اللجنة صفوت عبدالحميد والقيادي الوفدي ابن بورسعيد المهندس حمدي قوطة.



وأكد "هيكل" أن مؤتمر بورسعيد واحد من المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس الوفد ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط وبحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات ومساعدو وقيادات الحزب ويعقد المؤتمر تحت شعار الوطن اولا واخيرا.

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إنتخابات رئاسة الجمهورية

وفى وقت سابق استعرض الدكتور عبد السند يمامة، برنامجه الانتخابي والذي يشمل خطة لإنقاذ مصر، بحسب قوله، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.

إنتخابات الرئاسة، وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج لا يحمل أية انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابى يتعرض لسياسات حالية وعبر 10 سنوات ماضية لم تحقق نجاحًا، واستمرارها يُعد خسارة لمصر.

انتخابات الرئاسة، واستهل الدكتور عبد السند يمامة عرض برنامجه الانتخابي بالحديث عن محور التعليم، وخطته للنهوض بالعملية التعليمية، قائلًا: لا توجد حياة بدون تعليم، وهنا نتذكر ما قاله الدكتور طه حسين: «إن التعليم الأساسى ركن أساسي للحياة الاجتماعية الصحيحة».

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأوضح رئيس الوفد أن النسبة الحالية للموازنة العامة للتعليم قليلة جدًا مقارنة بالنسبة التى كان يتم تحديدها فى حكومات الوفد والتى وصلت إلى أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تراجع التعليم فى الوقت الحالى يعود لعدة أسباب.

لذلك يجب أن نستلهم التجربة الأمريكية التى اعتمدت على تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات التعليم آنذاك ونجحت هذه التجربة، لذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح التعليم إصلاحا كليًا بداية من المعلم وحتى الطالب، ووضع خطة سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.

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