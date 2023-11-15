الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

اليوم، آخر موعد للناخبين الراغبين في تعديل مقر الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

المستشار حازم بدوي،فيتو
المستشار حازم بدوي،فيتو

 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أن اليوم الأربعاء آخر موعد لتقديم طلب بشأن تغيير مركز الاقتراع للناخب الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 15 نوفمبر 2023. 

تغيير مراكز الاقتراع 

وتحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، حيث أتاحت للمواطن أن يجري تغييرا لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني.

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ويقدم الناخب لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد بأيسر الطرق.

قاعدة بيانات الناخبين 

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته. 

لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 

 ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

 تصويت المصريين في الخارج 

وتبدأ عملية الاقتراع داخل جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية، اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، بتاريخ 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

 من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الإنتخابات الرئاسية 2024.

 وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات  الرئاسية وللمدد التي تحددها،حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل وإجراء جولة الإعادة أيام ٥ و٦ و٧ يناير المقبل وفقا للجدول الزمني للانتخابات.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لدولة المقر.

إجراءات الاقتراع بالخارج 

 ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

 وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

 

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الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات المقر الانتخابي قاعدة بيانات الناخبين لجنة الانتخابات

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