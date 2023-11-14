الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

للمرة الثالثة، حملة السيسي الانتخابية تلتقي المصريين بالخارج

لقاء حملة السيسي
لقاء حملة السيسي مع المصريين بالخارج، فيتو

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عددًا من جاليات المصريين في الخارج عبر تقنية "الفيديو كونفراس"، بحضور نصر مطر  المنسق العام لحملة "مواطن بالخارج".

لقاء عبر الفيديو كونفراس مع المصريين بالخارج 

وفي بداية اللقاء عبر رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفراس" من مختلف دول العالم.

المصريين بالخارج هم قوة مصر الناعمة

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المصريين بالخارج هم قوة مصر الناعمة، موضحًا أن ملف المصريين في الخارج هو بؤرة اهتمام الدولة المصرية.

Advertisements

مبادرة الموقف التجنيدي المصريين في الخارج

وقال: المرشح الرئاسيً ما يؤكد على هذا الاهتمام من خلال العديد من الإنجازات التي حققها في هذا الملف من بينها مبادرة الموقف التجنيدي المصريين في الخارج وإنشاء وزارة الدولة للمصريين بالخارج، مشيدًا بدور المصريين في الخارج في العمل على توعية المواطنين المصريين بالخارج بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مطالب المصريين بالخارج من حملة السيسي الانتخابية 

وخلال اللقاء، تلقى المستشار محمود فوزي عددا من الأسئلة الشائعة حول تصويت المصريين في الخارج وقدم لها الإجابات المطلوبة.

المصريين بالخارج في لقاء حملة السيسي الانتخابية 

ومن جانبهم، عبر المشاركين عن سعادتهم بهذا اللقاء وقدموا الشكر لرئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، للرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم التي تخص ملف المصريين في الخارج، مشيدين بما حققته الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية وبرئاسة المرشح ليس فقط في ملف المصريين بالخارج وانما في جميع الملفات والقطاعات.

وأكد الجميع، على المشاركة  في الانتخابات المقبلة لأنها واجب وطني.

حملة السيسي تعقد اجتماعًا تنظيميًا مع هيئات مكاتب الحملة في جميع المحافظات

حملة السيسي ردا على فيتو: لا تأجيل للانتخابات الرئاسية بسبب حرب غزة ونفرق بين نشاط الرئيس والمرشح

متحدث حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: إعلاء شأن المواطن البسيط أهم أهداف البرنامج الانتخابي

جدير بالذكر أنه شارك في اللقاء ممثلين للجاليات المصرية في عدد من دول العالم من بينهم:الكويت، قطر، البحرين، الولايات المتحدة،المملكة المتحدة، الصين، عمان، الأردن، روسيا، استراليا، السويد، رومانيا، سويسرا، هولندا، كندا، النمسا، إيطاليا، فرنسا، وألمانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السيسي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي المصريين في الخارج المصريين بالخارج

مواد متعلقة

حملة السيسي تعقد اجتماعًا تنظيميًا مع هيئات مكاتب الحملة في جميع المحافظات

حملة السيسي: فلسطين ليست قضية انتخابية ولا مجال للمزايدة

حملة السيسي ردا على فيتو: لا تأجيل للانتخابات الرئاسية بسبب حرب غزة ونفرق بين نشاط الرئيس والمرشح

حملة السيسي الانتخابية تلتقي وفدًا من المصريين في الخارج

الأكثر قراءة

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

الزمالك: حتى الآن لم تصل عروض رسمية لشراء أحمد فتوح

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

أرقام مفزعة، تحرك برلماني يحذر من ارتفاع حالات الطلاق

بيان عاجل للحكومة بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية

الكيلو وصل 50 جنيها، أزمة السكر تشغل بال المصريين، والنشطاء: فين الحكومة

واشنطن بوست تكشف تفاصيل صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

تفاصيل فتح باب قرعة الحج السياحي واختيار الفائزين للسفر لعمل المناسك

Advertisements

منوعات

المزيد

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

ضاني وبط ومحار، ركاب "تايتانيك" دفعوا 103 آلاف دولار قيمة العشاء

أحدث طريقة لعلاج هذا النوع من الإدمان

خبيرة لغة الجسد: الأمير ويليام يعاني من التوتر، والسر غامض

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد التحذير منها ردًا على تصعيد إسرائيل ضد غزة.. 6 معلومات عن مواصفات الحروب العالمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

رمضان عبدالمعز: الغل والحسد والخيانة ليست من صفات المؤمنين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية