الإثنين 13 نوفمبر 2023
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سياسة

حملة السيسي تعقد اجتماعًا تنظيميًا مع هيئات مكاتب الحملة في جميع المحافظات

حملة السيسي، فيتو
حملة السيسي، فيتو

 عقدت حملة  المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة اجتماعًا تنظيميًا مع هيئات مكاتب الحملة الرسمية في جميع المحافظات. 

وعُقِد الاجتماع برئاسة المستشارمحمود فوزي رئيس الحملة  بحضور هيئة مكتب الحملة الرسمية.

وأكد فوزي أن هذا اللقاء يأتي للتشاور حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تشكيل هيئات المكاتب التي تعكس تنوع الطيف السياسي والمجتمعي، والتأكيد على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي مع الالتزام بكافة المعايير والمبادئ التي تنتهجها الحملة كواجب وطني لدعم الدولة المصرية، خصوصًا الشباب، الذين أولت لهم الدولة اهتمامًا بالغًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الحملة الرسمية خفضت أوجه الدعاية الانتخابية إلى حدودها الدنيا عملا بتوجهات السيد المرشح وذلك دعما لأشقائنا في فلسطين.

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 وأضاف فوزي أن مكاتب المحافظات لا بد أن تكون قِبلة للتفاعل مع المواطنين وتلقي المقترحات في كافة المحافظات والمدن والمراكز والقرى، مشيرًا إلى أن المرشح الرئاسي قام بتوفير مساحات مشتركة لجميع المواطنين.

من جانبها، أكدت هيئات المكاتب في المحافظات أنهم يقومون بتنظيم ندوات ومؤتمرات توعوية في كافة المحافظات لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، فضلًا عن زيادة الوعى بكافة القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري والإنجازات التي حققتها القيادة السياسية برئاسة السيد المرشح على كافة المستويات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الضخمة التي ساهمت على تحقيق تنمية واسعة، والتي كان لها أثر بالغ في نفوس المواطنين والشباب على وجه الخصوص.

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المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشارمحمود فوزي انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024

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