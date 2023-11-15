تمرد وانقسام في الإدارة الأمريكية.. تفاصيل رسالة غضب وقع عليها 500 مسئول بالولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة

العدوان على غزة، تسببت جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة ومستشفيات القطاع في إثارة حالة من الانقسام داخل الإدارة الأمريكية.

رسالة تمرد من مسؤولين أمريكيين في إدارة بايدن

وكشفت تقارير إعلامية عن وجود حالة من التمرد الكبير داخل إدارة بايدن ورفض للسياسات الأمريكية، حيث أرسل أكثر من 500 سياسي وموظف من حوالي 40 وكالة حكومية أمريكية رسالة إلى الرئيس جو بايدن، احتجاجا على دعمه الثابت لإسرائيل.

وتضمنت الرسالة التي وقع عليها 500 مسئول أمريكي، والتي تم تقديمها إلى بايدن: "دعوة إلى السعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والضغط على الاحتلال للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وقال المسؤولون الأمريكيون في رسالتهم:" إننا ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق النار، والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي من خلال ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا؛ واستعادة خدمات المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية".

وبحسب التقارير الأمريكية فإن رسالة بايدن، تعكس القلق المتزايد والمعارضة الداخلية داخل إدارته بشأن سياسة الرئيس الأمريكي تجاه إسرائيل، وهذه هي الأحدث من بين عدة رسائل احتجاج من مسؤولين حكوميين، بما في ذلك ثلاث مذكرات داخلية مرسلة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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في حين أن الموقعين على الرسالة لم يتم الكشف عن هويتهم خوفًا على وظائفهم وسلامتهم الشخصية، إلا أن اثنين من المعينين السياسيين الذين ساعدوا في تنظيم الرسالة قالوا إن غالبية الموقعين كانوا معينين سياسيين من مختلف الأديان وعملوا في وكالات من مجلس الأمن القومي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.

وجاء في الرسالة أن “الأغلبية الساحقة من الأمريكيين تدعم وقف إطلاق النار في غزة ”، في إشارة إلى استطلاع للرأي أجري في أكتوبر أظهر أن 66% من الأميركيين، بما في ذلك 80% من الديمقراطيين، يعتقدون أن على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار.

وأثار الدعم الأمريكي غير المتناهي لإسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، الخلافات داخل صفوف الحزب الديمقراطي المؤيد للرئيس بايدن.

ضغوط كبيرة على بايدن بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض لضغوط كبيرة داخل حزبه الديمقراطي، وذلك من أجل الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

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وفي تقرير حول الهجوم البري على غزة ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن بعض مؤيدي الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترضوا على الطرق التي تشن بها إسرائيل هجماتها على غزة، خاصة بعد التوغلات البرية الأخيرة في القطاع.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في سقوط آلاف الشهداء والمصابين في القطاع قرابة النصف منهم من الأطفال، وذلك في ظل استمرار الغارات العنيفة التي شنتها إسرائيل في أعقاب هجوم حماس الذي أدى إلى مقتل نحو 1400 شخص في إسرائيل.

أصوات المعارضة ترتفع في الحزب الديمقراطي ضد الدعم المقدم لإسرائيل



وفي السياق ذاته حاول الرئيس بايدن تعطيل الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، وتجنب إلى حد كبير التعليق على كيفية تنفيذ إسرائيل لمرحلة جديدة في العدوان على غزة.

وفي الفترة الأخيرة وجه أعضاء الحزب الديمقراطي انتقاد بشكل واضح لبطء وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وانقطاع الاتصالات في القطاع، وارتفاع عدد الشهداء بين المدنيين الفلسطينيين.

ومن جانبها دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تضم 20 عضوا، الرئيس الأمريكي إلى العمل مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة لتوصيل الوقود إلى غزة، وسط الأزمة الإنسانية التي خرجت عن السيطرة.

وبعد هذه الضغوط، أجرى الرئيس بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالبه بضرورة السماح بتدفق المساعدات الإنسانية وبشكل فوري وكبير لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.

ويواجه الرئيس بايدن تحديات كبيرة من داخل حزبه، وذلك اعتراضا على الدعم الكبير المقدم لإسرائيل في عدوانها الغاشم على غزة.