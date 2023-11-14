الإدمان السلوكي لمواقع التواصل الاجتماعي، ندوة بآداب بنها
تنطم كلية الآداب بجامعة بنها ندوة تثقيفية حول “ الإدمان السلوكي لمواقع التواصل الاجتماعي التحديات والحلول”، حرصا على بناء الوعي المجتمعي، والقيام بدورها في توعية وتثقيف المجتمع.
جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، والدكتور عربي الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتناولت الندوة التعريف بالإدمان السلوكي وأنواعه، والتفرقة بينه وبين الإدمان النفسي (الاعتماد الجسمي)، كما تناولت أسباب إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وأعراضه، والآثار الإيجابية والسلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، واختتمت الندوة بتقديم بعض النصائح والإرشادات لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وطرق العلاج الفعالة فى علاج إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.
وحاضر في الندوة كلا من الدكتورة إيمان عبد الرحمن مدرس بقسم علم النفس، والدكتورة شيماء بكري بقسم اللغة العربية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.