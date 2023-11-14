الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الإدمان السلوكي لمواقع التواصل الاجتماعي، ندوة بآداب بنها

اداب بنها، فيتو
اداب بنها، فيتو

تنطم كلية الآداب  بجامعة بنها ندوة تثقيفية حول “ الإدمان السلوكي لمواقع التواصل الاجتماعي التحديات والحلول”، حرصا على بناء الوعي المجتمعي، والقيام بدورها في توعية وتثقيف المجتمع.

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد عددا من المراكز والوحدات التعليمية

رسالة دكتوراه بجامعة بنها عن كشف تزوير الوثائق


جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، والدكتور عربي الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وتناولت الندوة التعريف بالإدمان السلوكي وأنواعه، والتفرقة بينه وبين الإدمان النفسي (الاعتماد الجسمي)، كما تناولت أسباب إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وأعراضه، والآثار الإيجابية والسلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، واختتمت الندوة بتقديم بعض النصائح والإرشادات لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وطرق العلاج الفعالة فى علاج إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.


وحاضر في الندوة كلا من الدكتورة  إيمان عبد الرحمن مدرس بقسم علم النفس، والدكتورة  شيماء بكري بقسم اللغة العربية.

Advertisements

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها رئيس جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها موقع فيتو ناصر الجيزاوي

مواد متعلقة

منطقة القليوبية الأزهرية تكرم الفائزين والمتميزين بالمشروع الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم

تجارية القليوبية: معرض التجارة البينية الأفريقية يزيد الفرص التصديرية للمنتجات المصرية

أوقاف القليوبية تفتح مسجد عرب الشراقوة بعد تجديده بتكلفة مليون جنيه

عامل وزوجته يقتلان مسنة لسرقة قرطها الذهبى فى القليوبية

الأكثر قراءة

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

سماع دوي انفجار كبير في إيلات

الخطيب يتدخل لحل أزمة تمديد عقد محمد عبد المنعم

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب في الشرقية

زيادة أسعار سجائر وينستون وكاميل بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة

بعد وصول سعر الكيلو لـ1500 جنيه، بدائل الحبهان وبنفس الطعم

وزير الخارجية: المرأة الفلسطينية في غزة تتعرض لانتهاكات ترقى لجرائم الحرب

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

مفاجأة "ناسا"، صورة ملونة التقطها "جيمس ويب" و"هابل"

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

ضاني وبط ومحار، ركاب "تايتانيك" دفعوا 103 آلاف دولار قيمة العشاء

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أسماك نافقة في الأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية.. ما القصة ؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

رمضان عبدالمعز: الغل والحسد والخيانة ليست من صفات المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية