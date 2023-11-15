خبير قانون دولي: اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء جريمة حرب

مستشفى الشفاء ، قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء بغزة هي جريمة حرب يجب أن يحاكم عليها الكيان الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اقتحام المستشفيات في الحروب.

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القادة الإسرائيليين مسؤولين مسئولية جنائية فردية

وأكد فى تصريح خاص لفيتو أن حكومة الاحتلال وجيشه مجتمعين وأفراد مسئولين عن اقتحام مستشفى الشفاء بغزة مسئولية جنائية ومدنية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

اقتحام مستشفى الشفاء جريمة حرب خطيرة

وطالب القيادة الفلسطينية بتوثيق جريمة اقتحام مستشفى الشفاء في غزة والتى تعد جريمة حرب خطيرة ممثلة فى اقتحام مستشفى مدنى وتقدم هذه الوثائق للمحكمة الدولية فى لاهاى لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة الدولية الخطيرة.

اقتحام مستشفى الشفاء،واعترفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعدم وجود معلومات عن تواجد أسرى في مستشفى الشفاء بعد اقتحامه.