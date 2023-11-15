سميرة أحمد امرأة من زمن الحب.. «تشربي شامبانيا يا ليلى هانم» تذكرة دخولها السينما.. حكاية فيلم ندمت عليه.. ولماذا رفضت «مدرسة المشاغبين»؟

سميرة أحمد، فنانة قديرة من عمالقة الزمن الجميل في التمثيل وهى صاحبة مشوار فنى طويل في السينما والدراما ولم تقترب من المسرح، لقبت بممثلة العاهات، هي أميرة من زمن الحب، عاصرت أجيالًا من السينمائيين ووقفت أمام جميع دونجوانات جيلها، وكانت بدايتها الحقيقية مع الفنان أنور وجدي في فيلم "ريا وسكينة"، وكرَّمها مؤخرًا الرئيس السيسى عن مجمل أعمالها.



في مثل هذا اليوم 15 نوفمبر عام 1938 ولدت الفنانة سميرة أحمد فى إحدى مدن محافظة أسيوط، لم تدرس بالمعاهد الفنية واعتمدت على موهبتها فى امتهان التمثيل.

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سميرة أحمد فى شبابها

عن بداية اتجاهها للفن تقول سميرة أحمد: كانت قد سبقتني في دخول الوسط الفني شقيقتي الفنانة الراحلة خيرية أحمد، ووقتها كنت ما أزال صغيرة السن، حيث كان عمرى 14 عامًا، ودفعني شغفي وحبي للتمثيل إلى الذهاب مع أختي خلال تصويرها أحد الأفلام، لدرجة أنني كنت أتخفى من الجميع حتى لا يراني أحد ويقرروا مغادرتي المكان، حتى لعبت مصادفات القدر دورًا في لفت نظر الفنان الراحل أنور وجدى، وجذبني من وسط الناس، وسألنى:"ممكن تقولي الجملة دي للفنانة الراحلة ليلى مراد؟"، وقلت له حينها وأنا مرتبكة:"هاعرف"، مع أننى لم أكن متأكدة من قدرتى على نطق الجملة أم سأفشل في قولها، والحمد لله عرفت، ورددت جملة "تحبي تشربي شامبانيا يا ليلى هانم؟".. وأتذكر أنني قلت الجملة وجريت خوفًا من أن يطلبوا منى مغادرة المكان، وكان المقابل جنيها واحدا عن هذين الكلمتين، ولكنهم اختاروني في المشاركة في فيلم "حبيب الروح".

غراميات امرأة فيلم ندمت عليه

في السينما قدمت سميرة أحمد أفلام: "أم العروسة، بنت بديعة، عالم عيال عيال، ريا وسكينة، شاطئ الحب، قنديل أم هاشم"، كما خاضت تجرِبة الإنتاج في فيلمي: البريء، والبحث عن سيد مرزوق، ورفضت سميرة أحمد طوال مشوارها الفني تبادل القبلات في الأفلام، والفيلم الوحيد الذي ندمت على تمثيله هو "غراميات امرأة".

سميرة احمد مع احمد رمزى فى احد الافلام



رفضت سميرة احمد تمثيل فيلم السفيرة عزيزة وتحكى عن الأسباب وتقول: وعندما عرض عليَّ فيلم السفيرة عزيزة ووقعت العقد مع المخرج، وحصلت على العربون، وكان من إنتاج عبد العزيز فهمي، إلا أن المخرج حسن الإمام اعترض لأني كنت أصوِّر معه فيلم "الخرساء"، وكان يرغب في تفرغى التام لشخصية الخرساء، ورشحت سعاد حسنى بدلًا منِّي في فيلم السفيرة عزيزة.. وبعدها أصبحنا صديقتين ومثّلنا معًا فيلمي: غراميات امرأة، والبنات والصيف.

تدين بالفضل لأنور وجدى

وتابعت سميرة أحمد: سأظل ممتنة للفنان أنور وجدى طوال حياتي، فهو من اكتشفني وقدمني كممثلة للجمهور، ومع الوقت أعطاني مساحات كبيرة لإظهار موهبتي في التمثيل، كما أن للفنان الراحل العظيم عبد الوارث عسر بدورًا في نجوميتي، لذا أعتبره أستاذي المفضل؛ حيث كان يعطينى دروسا في الإلقاء.

الفنانة سميرة أحمد



حول ذكرياتها عن فيلم " ريا وسكينة" تقول سميرة أحمد:كانت بدايتى القوية والحقيقية في عالم التمثيل، بالاشتراك مع الفنان الراحل بالطبع أنور وجدى، والفنانة زوزو الحكيم، والفنان الراحل فريد شوقي، والفنان الراحل شكري سرحان، وأتذكر أن الفيلم "كسر الدنيا" وقتها، وكان أجرى في هذا الفيلم 30 جنيها.

ممثلة العاهات

لقبت سميرة أحمد بممثلة العاهات بسبب تمثيلها دور الخرساء في فيلم الخرساء والعمياء في فيلم قنديل أم هاشم، وهى تقول: كنت قد بدأت أول فيلم من بطولتى بعنوان " أغلى من عينيا عام 1955، وكان الدور صعب على جدا فكان المخرج عز الدين ذو الفقار يلقنى كل ما يتعلق بتجسيد الشخصية فاستطعت تقمص الدور، ولعبت بعد ذلك دور العمياء خمس مرات والخرساء كانت مرة واحدة ثم دور المجنونة وأصبحت موجة في تلك الفترة ان كل الاعمال التي كانت تقدم لى تحمل شخصيات عاهات ومن هنا جاءت التسمية وأنا كنت دايما أقول للمنتجين والمخرجين يا جماعة عايزة أدوار عادية، وبلاش الخرساء والعمياء والمجنونة، وعندما وجدوا أنني أجيد تجسيد هذه الشخصيات أطلقوا على ممثلة العاهات، وحينها كنت أتمنى أن أمثل أدوارا طبيعية والحمد لله وصلت بعدها لما كنت أتمناه

سميرة احمد

وتابعت سميرة احمد: وعموما أنا أحب الأدوار المعقدة وعندما جاءني دور الخرساء فرحت به كثيرا حتى اننى انضممت الى مدرسة الصم بالمطرية فترة زمنية قبل ان ابدأ تصوير الفيلم

لم تقدم الفنانة سميرة أحمد للمسرح أعمالًا ولها أسبابها فتقول في ذلك: أنا مش بتاعة مسرح حتى إني رفضت بطولة "مدرسة المشاغبين" رغم إصرار المنتج سمير خفاجي على وجودى بالمسرحية، أما السينما فهى حياتي.

واضافت: لكنى اتجهت إلى الدراما في مرحلة تالية للسينما فقدمت: "امرأة من زمن الحب، أميرة في عابدين، ماما في القسم، وغيرها وأنا سعيدة بما حققته؛ حيث إني لا أحب أن أقول إنى تعبت في حياتى كثيرًا؛ لأن الاجتهاد والتعب وقوة الإرادة هي أسلحة الوصول للنجاح.



فى حوار أجرته الكاتبة سكينة السادات ونشرته مجلة الكواكب عام 1959 مع الفنانة سميرة حول رأيها فى الحب والزواج فقالت أجمل ما فى الحب التفانى من أجله والبعد عن الأنانية، وأجمل ما فى الحب هو أن تعطى المرأة الرجل بمحض رغبتها تلك الحقوق التى تعطيها لنفسها.

الايمان بالموهبة هو الاساس

وأضافت سميرة أحمد:وأنا عندما أحب سأنصاع لأمر حبيبى وأنصبه قائدا لى وأعتبر كلمته هى النافذة، ورأيه هو الصائب دائما، إننى أحب أن أشعر بأننى طفلة صغيرة إلى جواره وأنه سيحمينى هنا سأعطيه قيادتى مغمضة العينين وسأتركه يفعل بى ما يمليه ضميره وخلقه، وأهم شيء في العريس الشخصية القوية وان يؤمن بمواهبى وامكانياتى كمممثلة.

الشك يحيى الغرام

أما ردا على سؤال عن غيرة المرأة تجاه الرجل الذى تحبه فقالت سميرة أحمد: لم توجد المرأة التى تثق بالرجل ثقة كاملة فمهما كانت الظروف فلن يخلو الأمر من بعض شك، وهذا الشك كما تقول أم كلثوم يحيى الغرام، ورأيى أن هذا الشك وبعض النقاش والتقل والدلال تغذى الحب ولكن يجب أن يحدث هذا طبيعيا دون تمثيل، وأخيرا ترى سميرة أحمد أن أجمل مافى الحياة السعادة فى الحب، وأتعس ما يشقى الإنسان هو الحب غير المتبادل.

تكريم السيسى ودعم تحيا مصر

شاركت سميرة احمد ببيع بعض مقتنياتها الخاصة لدعم صندوق تحيا مصر فكرمها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسى في احتفالية الاسرة، وعن هذا التكريم أكدت سميرة أحمد: شايلة صورته في حقيبتي، وبعتبرها الرقم القومي بتاعي، وكفاية عليا أن رئيس جمهوريتي كرمنى وحسسني بحبه للفن.