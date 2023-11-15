بالأسماء، 21 مصريا يحصلون على جنسيات أجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح الإذن لـ 21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 2151 لسنة 2023

وتضمن نص القرار: بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر وزير الداخلية بأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم طارق السيد على بدوى - وآخرهم محمد محمود شبل أبو اليزيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

1- طارق السيد على بدوى المنوفية 11/5/1974 الإيطالية

2 -عبد الله إيهاب محمد نصار إيطاليا 18/5/2002

3- كيرلس مدحت فوزى مرجان غطاس البحيرة 26/6/2004

4- عبد العظيم علاء الدين عبد العظيم خلف أسيوط 14/12/2003

5 - عبد الرحمن حسام أحمد عبد الحميد أحمد شعبان الإسكندرية 25/7/2001 البريطانية.

6- عمر أحمد محمد محمود النادى القاهرة 17/11/2004

7 -علاء الدين محمد إبراهيم الدسوقى حسين السودان 19/8/1998 السودانية

8- مينا مجدى عيدو أمين خليل السودان 3/10/1998

9 -مارك مجدى عيدو أمين خليل السودان 29/9/2002

10- أبانوب عزت ساويرس ويصا عبد المسيح السودان 31/10/1993.

11- محمد نبيل إبراهيم عبده الجيزة 23/11/1991 الروسية

12 - كريم محمد مصطفى السيد البطاطة الغربية 20/4/2004

13- سامح سعد فكرى قسطندى القاهرة 25/8/1980 الأسترالية

14 - فارس عمرو مصطفى خليل طلعت القاهرة 1/10/1993 الرومانية

15 -دانيال شادى عبد المسيح عزيز القاهرة 18/7/2004 اليونانية

16 -رشا نبيل أحمد كامل أحمد القاهرة 12/7/1972 السويسرية

17 - عبد الرحمن إبراهيم فوزى إبراهيم العسال الغربية 8/4/1987 التركية.

18 - يحيى حسن محمد محمد صبرة فرنسا 12/12/2001 الفرنسية

19 -كريم يوسف مجدى الفونس يعقوب ألمانيا 30/7/2000 الألمانية

20- محمود محمد سالم إبراهيم شحاتة النمسا 31/10/2005 النمساوية

21- محمد محمود شبل أبو اليزيد الغربية 24/11/2000 الهولندية