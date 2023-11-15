الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، 12 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجوافة في سوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023، تباينًا في  أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الأربعاء

  وسجل سعر برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات، برتقال أبو سرة من 6 إلى 9 جنيهات، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 6 إلى 9 جنيهات، برتقال بلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

Advertisements

أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 11 إلى 13 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 وبلغ سعر تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء، بلغ سعر بلح زغلول من 17 إلى 19 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 10 إلى 13 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 6 إلى 9 جنيهات، بلح بارحي 60 جنيهًا، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل  سعر رمان من 8 إلى 20 جنيهًا، سعر كانتلوب من 9 إلى 13 جنيهًا، سعر تين برشومي من  8 إلى 10 جنيهات، الجوافة من 6 إلى 12 جنيهًا، سعر كاكا من 10 إلى 20 جنيهًا، وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأربعاء، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا،  بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، حرنكش من  15  إلى 25 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، سعر أناناس 50 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، نبق بـ 15 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا.

txt

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 15-11-2023 في الدقهلية

txt

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بقنا

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار البرتقال أسعار العنب أسعار الفاكهة اسعار الفاكهة اليوم سعر الفاكهة سعر مانجو سوق العبور اليوم

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم، 40 جنيهًا أعلى سعر لكيلو المشمش في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 7 جنيهات أقل سعر لكيلو الليمون البلدي في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 6 جنيهات أقل سعر لكيلو الموز في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 24 جنيهًا أقل سعر لكيلو الثوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 30 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الخوخ البلدي في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 9.5 جنيه أعلى سعر لكيلو البطاطس في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 2.75 جنيه أقل سعر لكيلو الطماطم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 10 جنيهات أقل سعر لكيلو البصل في سوق العبور

الأكثر قراءة

خبير تكنولوجيا يحذر: هذه التطبيقات تسرق معلوماتك (فيديو)

المقاومة الفلسطينية تنجح في إسقاط مسيرة للاحتلال والسيطرة عليها

تفوق سرعة الصوت وتعد العمود الفقري لقوة القاذفات الأمريكية.. معلومات عن بي 1 لانسر (فيديوجراف)

السفير السعودي يصل معبر رفح

أديل تحمل علم فلسطين أثناء حفلها في لاس فيجاس

أحمد فتوح يقترب من الانتقال إلى الأهلي، اعرف التفاصيل

تفاصيل قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون فيروسا يشبه مصاص الدماء

ظهرت في كندا، أولى العملات النقدية التي تحمل وجه الملك تشارلز

"إكس" تفشل في حذف المنشورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

تفوق سرعة الصوت وتعد العمود الفقري لقوة القاذفات الأمريكية.. معلومات عن بي 1 لانسر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيات وسور الشفاء في القرآن الكريم

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية