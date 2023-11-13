الإثنين 13 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، طرح الفراولة بسعر 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023، تباينًا في  أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الإثنين

  وسجل سعر برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 5.5 إلى 8 جنيهات، برتقال بلدي من 4.5 إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

 وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 11 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

 وبلغ سعر تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، بلغ سعر بلح زغلول من 15 إلى 18 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 6.5 إلى 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق،  بلح أم الفراخ من 5.5 إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، بلح بارحي 60 جنيهًا، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل  سعر فراولة من 20 إلى 30 جنيهًا، رمان من 8 إلى 18 جنيهًا، سعر كانتلوب من 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، شمام من 11 إلى 17 جنيهًا، سعر تين برشومي من  9 إلى 14 جنيهًا، الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، سعر كاكا من 10 إلى 18 جنيهًا، وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الإثنين، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا،  بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، حرنكش نحو 15 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، سعر أناناس 50 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، نبق بـ 15 جنيهًا،  كيوي 30 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا.

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