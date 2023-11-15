أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض كبير في سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، تباينت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأربعاء 15-11-2023، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 3 جنيهات، وانخفض أيضًا سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي بنحو 4 جنيهات خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع.

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الأربعاء

وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الأربعاء

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الأربعاء، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الأربعاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الأربعاء، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الأربعاء، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 61 إلى 62 جنيهًا في المزرعة، و72 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 85 إلى 86 جنيهًا في المزرعة مقابل 96 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 75.2 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 68 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 115.3 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 80 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الأربعاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الأربعاء نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الأربعاء

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الأربعاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 123 جنيهًا إلى 124 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 125 إلى 126 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 152 إلى 153 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 14200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 13200 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 31 ألف جنيه، علف صويا 46% بسعر 33 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 33 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الأربعاء، سجل علف بادي 23% بسعر 22950 جنيهًا، علف نامي 21 % سعر 22900 جنيه، علف ناهي 19 % سعر 22800 جنيه.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأربعاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 28 إلى 33 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 26 جنيهًا إلى 26.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 18 إلى 19 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بسعر من 23 جنيهًا إلى 24 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، كتكوت بلدي من 11 جنيهًا إلى 12 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء، سجل كتكوت أبيض بسعر 33 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 32.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 22 جنيهًا، سعر كتكوت روص من 31.5 إلى 33 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 33 جنيهًا.