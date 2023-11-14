أكاديمية مصر للطيران للتدريب تعرض أبرز خدماتها في معرض دبى للطيران 2023
تشارك أكاديمية مصرللطيران للتدريب في معرض دبي للطيران 2023، الذى سيعقد فى الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إيمانًا منها بضرورة التواجد في مثل هذه المعارض المتخصصة في مجال الطيران؛ والذي يزيد من فرص التوسع فى السوق العربى والإفريقى، ويتيح للأكاديمية عرض كافة إمكانياتها التدريبية المختلفة، والتأكيد على ريادتها فى مجال تدريب الطيران بين دول الجوار.
أكاديمية مصر للطيران للتدريب تعرض أبرز خدماتها في معرض دبى للطيران 2023
تقوم الأكاديمية في هذا المحفل بعرض كافة الخدمات التدريبية المتوفرة داخل الأكاديمية متمثلة في تدريب الطيارين على أجهزة الطيران التمثيلى لطرازات B777,B737-800 A320neo,A320,A220,A330, A340,، ويعد جهازالـA220 هوالأول من نوعه فى الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يزيد من قدرات الأكاديمية فى تقديم خدماتها التدريبية والتى تتم على أعلى مستوى من التقنية والجودة استنادًا إلى الاعتمادات الدولية الممنوحة للأكاديمية.
وسوف تعرض الأكاديمية أيضًا خدماتها في مجال تدريب أطقم الضيافة الجوية على أجهزة التدريب المتقدمة مثل جهاز التدريب على إجراءات الإخلاء والطوارئ Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET) وجهاز التدريب على طرق تقديم الخدمات للراكبCabin Service Trainer (CST) ، بالإضافة إلى خدمات تدريب المهندسين على صيانة مختلف الطرازات للطائرات العاملة بأسطول مصر للطيران؛ وذلك بالتوافق مع أحدث تشريعات وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران (EASA)، مما يؤكد ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات تدريب الطيران المختلفة ومواكبتها لأعلى المقاييس الدولية فى صناعة النقل الجوى.
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